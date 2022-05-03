Ramazan Bayramında Gaziantep'teki Mardinliler MAREV'e akın etti

Pandemi nedeniyle son iki yıldır bir arayla gelemeyen Gaziantep'te yaşayan Mardinliler Ramazan Bayramı nedeniyle MAREV hizmet binasında bir araya gelerek bayramlaştı. Vakıf Başkanı Abdülkerim Arslan ve Mardinli Sanayici İş Adamı Mahsum Altunkaya yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı yaparken doğdukları kent kadar yaşadıkları kentlere, Türkiye'ye hizmet etmenin önemine değindi.

Mardinliler Eğitim Dayanışma Vakfı'nda (MAREV) düzenlenen bayramlaşma programında Gaziantep'te yaşayan Mardinliler bir araya gelerek bayramlaştı. Günün erken saatlerinden itibaren bayramlaşma törenine büyük katılım sağlayan Mardinliler Gaziantep merkezinde bulunan vakıf binasını doldurdu. Düzenlenen törene Mardinli Sanayici ve İş Adamı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Mardinli sanayici ve iş adamlarıyla Gaziantep'te yaşanan ve kendi sektörlerinde önemli başarılara imza atan Mardinliler de katıldı. Pandemi sürecinde son iki yıldır bir araya gelemediklerini ifade eden MAREV Başkanı Abdülkerim Arslan “Değerli dostlarım pandemi sürecinde biliyorsunuz son iki yıldır sadece bizler değil diğer kuruluşlarda bayramlaşma dahil olmak üzere birçok toplu etkinlik yapamadı. Çok şükür bugün sizlerle kucaklaşma, dertleşme, sohbet etme ve bayramlaşma fırsatı bulduk. Vakfımız bu süreçte üstlendiği misyonu yerine getirmek için amaçlarına uygun olarak diğer faaliyetlerini sürdürdü. Birlik ve beraberliğimizi arttırmak, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde birçok çalışmamız pandemi sürecinde de devam etti. Bundan sonraki süreçte de yine sizlerle kucaklaşarak, sürekli istişare ederek, yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

''Hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

Mardinli Sanayici ve İş Adamı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'da birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Sizlerle birlikte doğduğumuz kentin gelişimine büyük destek ve katkılar sağlarken, yaşadığımız şehirlerin de ekonomisine ve gelişimine büyük özverilerle destek sunmaya, yüksek katma değerler oluşturarak faydalar sağlamaya devam ediyoruz, bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve gayretle gerek yaşadığımız kentlere gerekse doğup büyüdüğümüz kentimiz olan Mardin'e her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çok şükür iki yıl aradan sonra hep birlikte kucaklaşma şansı yakaladık. Bu süreç bizlere insan sağlığının önemini olduğu kadar bilimsel çalışmaların ve eğitimin önemini bir kez daha öğretti. Vakfımız eğitim ve dayanışma yönünden üstlendiği misyonu başarıyla sürdürürken bundan sonra da bizler Mardinli sanayici ve iş adamları olarak vakfımızın üstlendiği bu zorlu misyonu daha büyük kitlelere ulaştırması için ne gerekirse yapmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, dayanışma ve yardımlaşmamızın artması için önemli bir fırsattır. Hepinizin bayramını kutluyor sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlar uzun uzun sohbet ederek günün anısına hatıra fotoğraflar çektirdi.