Ramazanda dengeli beslenmek önemli

Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken ve ay boyunca dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Tuğba Özkan Özaltun, bazı vatandaşların bu ayda çeşitli sağlık sorunları yaşayabileceğini aktardı. Ramazan ayında doğru beslenmenin önemini dile getiren Özaltun, “Vücut direncinin düşmemesi ve buna bağlı olarak sağlığın bozulmaması için Ramazan ayında beslenmenin önemi daha da artıyor. Ramazan'da uzun süren açlığın ardından birden yemeğe yönelmek mide ve bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkilerken, tansiyon ve kan şekerinin artmasına, metabolizmanın dengesinin bozulmasına yol açıyor. Uzun saatler aç ve susuz kalmak, hatalı beslenmek ve vücudu yormak özellikle kalp hastaları için de büyük bir risk oluşturuyor. Ramazan'da sağlık açısından kötü sonuçlarla karşılaşmak istenilmiyorsa sağlıklı ve dengeli beslenmek son derece önemlidir. Kilo problemi olan çoğu kişi Ramazan ayını diyet dönemi olarak görerek, uzun süre açlıkla kilo verebileceklerini düşünüyor. Ancak durum sanıldığı gibi değil. Günlük öğün sayısındaki azalma nedeniyle bu dönem metabolizma hızı düşüyor. Uzun süre yaşanan açlığın ardından iftarla beraber ani tüketilen yemekler de hızla kan şekerinin yükselmesine ve insülin salınımını artırıyor. Artan insülin ise vücut yağ depolarının artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla aslında Ramazan'da kilo vermek oldukça zorlaşıyor. Fakat metabolizmayı sahur ve iftarda seçilecek doğru menülerle hızlandırmak mümkün" dedi. Oruç tutan kişiler tarafından bu ayda yapılan en önemli yanlışlardan birinin de uykunun bölünmemesi için sahura kalkmamak olduğunu belirten Tuğba Özkan Özaltun, "Yemek yeyip yatmak ya da uyanıp sadece su içmek günlük enerji ihtiyacının karşılanması açısından yeterli olmaz. Bu nedenle öncelikle mutlaka sahura kalkılmalı ve sahurda çok ağır olmayan fakat aynı zamanda tok tutan besinler tüketilmelidir. Sahurda bol su içilmeli ve uykuyu bölecek ağır besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının ilk günleri, vücudun yeni bir beslenme düzenine alışabilmesi için zorlanmalarla geçtiğini ve bu nedenle ilk günler hem hızlı hem de aşırı yemekten özellikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Özaltun, “İftarda bir kase çorba içmek ardından bol yeşillikli salata birdenbire ağır yemekler yenilerek vücuda yüklenilmesine de engel olacaktır. Salatadan sonra zeytinyağlı bir yemek ya da ızgara yenilebilir. Kızartma ya da baharatlı yiyecekler ise hem çok susatacağı hem de mide rahatsızlıklarına neden olacağı için çok fazla tercih edilmemelidir. İftarda besinlerin yavaş yenmesine ve iyi çiğnenmesine dikkat edilmelidir. Yemek sırasında asitli içeceklerden uzak durulmalı, bol su içilmelidir. Tatlı tercihi de sütlü tatlılardan yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Özaltun, Ramazan'ı kilo almadan ve sağlıklı bir şekilde bitirmek için yürüyüşün ihmal edilmemesi gerektiğini de belirterek, “İftardan 1,5 saat sonra yapacağınız tempolu yürüyüş, metabolizmanızın yavaşlamasını engelleyeceği gibi formda ve sağlıklı kalmanızı da sağlayacaktır" diye konuştu.