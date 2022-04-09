Ramazanda güllaç tatlısı ustalarının yoğun mesaisi

Süt ağırlıklı olmasıyla yemeğin ardından rahatlıkla tüketilebilen güllaca ilgi artarken, Gaziantepli ustalar da taleplere yetişmeye çalışıyor. Özellikle ramazan ayında Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaç da sofralardaki yerini aldı. Gaziantepli güllaç ustaları, yufka, süt ve şeker üçlüsünden oluşan ve hafif olmasıyla iftar sonrası tüketilen bu tatlıyı müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı. Ustalar, keçi sütü yufkaların ıslatılması, kat kat dizilmesi ve soğuk ortamda bekletilmesiyle yapılan, üzeri ağırlıklı olarak çekilmiş Antep fıstığı ve kokteyl kirazı ile süslenen tatlı talebine yetişmeye çalışıyor.

“Günlük 100 tepsi güllaç yapıyoruz”

Günlük ortalama 100 tepsi güllaç yaptıklarını ifade eden Winmar marketleri Gıda Mühendisi Tuğçe Karahan, “Güllacın 3 temel maddesi var. Süt, güllaç ve fıstıktır. Günde ortalama 100 tepsi güllaç yapıyoruz. Ramazandan dolayı çok fazla talep oluyor. Önce sütümüzü kaynatıyoruz. Sonra gülsuyu ekliyoruz bir kilo güllacı tabana dizdikten sonra içerisine fıstık ekliyoruz. Tekrar sütle ıslattıktan sonra üzerini tekrar kapatıyoruz. Sütle tekrar ıslattıktan sonra tepsimizi vişne ve fıstıkla süslüyoruz. Günlük ortalama yarım ton keçi sütü alıyoruz” diye konuştu.