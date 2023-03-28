Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti hurma 250 TL'den satılıyor

11 Ayın sultanı Ramazan ayı ile birlikte iftarların vazgeçilmez lezzeti hurma bu yıl 250 TL'den satılıyor. Vatandaşlar da en çok Medine hurmasını tercih ediyor.

Ramazan ayının sembol yiyeceklerinden olan ve sağlık açısından da önemli olan hurma bu yıl 250 TL'den satılıyor. Esnafta Ramazan'ın ilk gününden itibaren hurmayı raflardan eksik etmiyor. Lezzeti ve önemi bakımından esnafın tercihi olan Kudüs hurması bu Ramazan ayında 250 TL'den satılıyor. Fiyat uygunluğu olarak da 30 TL'ye satılan İran hurması vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Sağlık açısından da çok faydası olan hurmanın içerisinde çeşitli vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Hurmanın faydalarına bakıldığında besleyici olması, vücuduna direnç vermesi ve bazı hastalıkları önlediği de bilinmektedir.

Kudüs hurması kilosu 250 TL

Müşterilerine en çok Kudüs hurmasını önerdiğini belirten esnaf Emin Taşdemir, “Bu Kudüs hurması dediğimiz dünyanın en iri en lezzetli hurması, bal gibi olur, yumuşak olur daha taze daha güzel olur bu. Kilogram fiyatı 220-250 TL civarında komşularımız satmakta. Bu biraz küçük olan Kudüs hurması bunun fiyatı 200 TL” dedi.

En çok tercih edilen Medine ve İran hurması

Vatandaşların en çok tercih ettiği ve fiyat olarak da uygun olan Medine Hurması olduğunu söyleyen Emin Taşdemir, “Medine hurması genelde insanların çoğunun tercih ettiği hurmadır. Medine hurması daha lezzetli olur genelde damak zevkine uygun bir üründür. Bu hurmaya maddi gücü yetmeyenlere İran hurması tavsiye ediyoruz. Yarım kilosu 30, kilosu 60 TL genelde böyle oluyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar yüksek talep az

Fiyatların yüksek olmasından dolayı taleplerin az olduğunu belirten Taşdemir, “Genelde talep çok oluyordu. Bu sene fiyatlar yüksek olduğu için talepler baya düşmeye başladı. İnsanlar genelde paket hurmalara kaçıyor. Paket hurmalarda fazla lezzet yok ama ucuz olduğu için insanlar iftarını açabilmesi için genelde bunları tercih ediyor. Buda her yerde bulunan bir şey sokak aralarında mahalle aralarında bile satılıyor. O yüzden düştü satışlarımız” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyleyen Esnaf Mıraz Şahin, “Ramazanda hurma vazgeçilmez bir lezzettir. Medine hurması, Kudüs hurması kalite kalite birbirinden ayrılmaktadır. Biz genelde tek kalite ve tek kalem olan Kudüs hurmasını tercih ediyoruz” diye konuştu.