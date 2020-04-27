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Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda bu bahar güller sessiz sedasız açıyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndaki güller, korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle bu bahar sessiz sedasız açıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki güller, korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle bu bahar sessiz sedasız açıyor.


Araban'da daha önce insanların doldurduğu parklardan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda bu bahar güller sessiz sedasız açıyor. Parktaki rengarenk güller ve çiçekler baharla birlikte açarken, boşalan cadde, meydan ve parklarda kartpostallık görüntüler oluşuyor. Geçen yıl bu günlerde parktaki eşsiz tomurcuk güllerini 7'den 70'e her kesimden insan görme fırsatı bulurken, bu yıl ise korana virüs salgını nedeniyle parklarda ziyaretçi görülmüyor.

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