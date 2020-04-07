Reel sektörden çağrı

GTO Başkanı Yıldırım, yaşanan süreçte üretimin düşmesine rağmen enerjinin halâ en büyük maliyet olduğuna dikkat çekerek YEKDEM'in mücbir sebep kabul edilerek 3 ay boyunca alınmamasını isterken bankaları da sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya çağırdı. Özel sektör elektrik üreticisinin üzerindeki YEKDEM'in üretimin düştüğü şu günlerde üreticideki yükünün artacağına dikkat çeken Yıldırım, Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan YEKDEM maliyetlerinin yükünün 3 ay boyunca mücbir sebep sayılarak alınmaması için çağrıda bulundu.

Yıldırım, “Bilindiği üzere ülkemizde üretimdeki en yüksek maliyet kalemi enerjidir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte üretim düştü maliyet düşmedi. Bir yandan kurlar artıyor, bir yandan üretim düşüyor. Ama sanayicinin YEKDEM yükü devam ediyor. Bu süreçte karar mekanizmalarından sanayicinin enerji maliyetleri üzerindeki YEKDEM'in mücbir sebep sayılarak 3 ay boyunca alınmaması için gerekli düzenlemeyi yaparak destek olmalarını bekliyoruz"dedi.

"Destek olmazsanız kar edemeyeceksiniz"

Öte yandan üyelerden bankaların bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermedikleri yönünde dönüşler aldıklarını belirten Yıldırım, “Üyelerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti' denilerek geri çevrildiklerini söylüyorlar. Bankalarımızın değerli yöneticileri bilmelidir ki bu dönem karlılık düşünecek, işletme seçecek dönem değil. KGF'nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırılmışken işletmelerimize destek olun. Unutmayın bu işletmeler sizin sadece bugün değil gelecekteki müşteriniz. Müşterinize şimdi destek olmazsanız yarın hiç kar edemeyeceksiniz” dedi.

Süreçte reel sektörün ayakta kalabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyen Yıldırım, “Gösterilen çabanın önündeki engelleri hep beraber aşmamız gerek. Zincirin tek bir halkasının kopması demek tüm sistemin çökmesi demektir" diye konuştu.