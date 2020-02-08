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Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep’te refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, çevreyolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Küsget istikametinden Yeşilkent'e ilerleyen İbrahim Doğan (59) idaresindeki 33 HD 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Doğan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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