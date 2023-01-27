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Regaip Kandilinde 10 bin kişilik tatlı ikramı yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara 10 bin kişilik tatlı ikramında bulundu.


Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kandil günü yatsı namazı sonrasında Karataş Emine Konukoğlu Camii, 75. Yıl Osmanlı Camii, Ulu Camii, Karşıyaka Merkez Camii ve Topçuoğlu Camii olmak üzere beş farklı noktadaki camilerde tatlı ikram ederek vatandaşların kandilini kutladı.


Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili'nde ikram edilen tatlıyı tadan vatandaşlar, büyükşehir belediyesine manevi atmosferi koruyarak, insanların bir arada olduğu benzer günlerde gösterdikleri farkındalık için teşekkür etti.

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