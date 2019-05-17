Rektör Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı

Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı günün 100'üncü yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, “Bundan 100 yıl önce, her türlü imkansızlık içerisinde Türk Milleti'ne önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk en büyük gücün inanç ve birlik olduğu bilinciyle Samsun'a doğru yola çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlatmıştır” dedi.

"Savaşlar vardır, en büyük gücünüz top ve tüfektir. Savaşlar vardır en büyük gücünüz topa-tüfeğe karşı koyabilen, vatanı uğruna ölmeyi göze alan vatan sevdalılarıdır. Türk Milleti tarihi boyunca bağımsızlığını, vatanı uğruna hayatını feda eden isimsiz pek çok kahramanın cesaretiyle elde etmiştir” diyen Prof. Dr. Dağlı, “Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle çıkılan bağımsızlık yolunda kazanılan zaferleri milletine armağan eden Büyük Atatürk, Türk Milleti'nin kaderinin yeniden yazıldığı 19 Mayıs tarihini yarınlarımız olan gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Büyük Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum, batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut, daima çalışkan ol' diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu sözlerinde olduğu gibi, SANKO Üniversitesi olarak Büyük Önderimizin gençlere olan bakış açısı, güven ve inancıyla hareket ediyor ve yarınımızın en büyük teminatı olan gençlerimizin ülkemizin adını dünyada daha da büyük başarılarla duyurmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 100. yılında her türlü yokluk ve olumsuzluğa rağmen, bizlere bu güzel vatan toprağında bağımsız yaşama onurunu sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.