Rektör Dereli'den İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı

Dr. Türkay Dereli, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıl dönümünde bağımsızlık, birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Rektör Dereli mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimize hediye ettiği Kurtuluş Savaşı Zaferi'nin ardından, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” duasıyla yüz yıldır vatanımızın adeta bir “mutabakat belgesi” niteliğinde olan İstiklal Marşımızı yazmıştır. Milletimizin duygularına tercüman olan; iman, vatan ve millet kavramlarının istiklal için harmanlandığı İstiklal Marşımız, yüz yıldır olduğu gibi sonsuza değin istiklalimizi korumak için sürekli yaşayacak bir eserdir" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Akif Ersoy örnek bir bağımsızlık kılavuzudur"

Milli şairini vatanımızın kutsal değerlerine göz diken şer odaklarına karşı eşsiz dizelerle bağımsızlık meşalesini yaktığını belirten Dereli, "Kişiliği, vatan sevgisi ve milletimiz için yaptığı fedakârlıklarıyla milletimize örnek bir bağımsızlık kılavuzu olmuştur. Milletimiz; birlik, beraberlik ve bağımsızlık üçgeninde, bayrağına, vatanına ve dinine her dönemde sahip çıkarak, moral ve motivasyonunu her zaman yüksek tutmuştur. Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabülünün 100. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz milletimizin kahramanlığına ve istiklal mücadelesine kalemiyle ruh ve vücut kazandıran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerne yer verdi.