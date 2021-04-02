Rektör Dereli'den öğrencilere İstiklal Marşı teşekkürü

Dr. Türkay Dereli unutmadı.

HKÜ'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel olarak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın katılımıyla düzenlenen çevrimiçi konferansı sonuna kadar izleyen ve konferans sonunda söz alarak görüşlerini sunan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Dereli, İstiklal Marşı'na sahip çıkan gençlerimizin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu söyledi.

Üniversite olarak İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel bir program hazırladıklarını ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Milli Mücadele'nin en önemli belgelesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabülünün 100. yıl dönümünde, öğrencilerimiz Milli Mücadele Ruhu'nu, İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif Ersoy'u, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın anlatımıyla dinledi. Programa katkı yapan öğrencilerimizden konu hakkındaki düşüncelerini kağıda dökmelerini istedik. Öğrencilerimiz de düşüncelerini bize aktardılar. Yazdıklarını okuduğumuzda çok duygulandık ve gurur duyduk. İstiklal Marşımız bu aziz milletin ve vatanımızın ilelebet bağımsız kalacağının belgesi, aynı zamanda millî ve mânevî değerlerimize nasıl sahip çıkacağımız konusunda da bir rehberdir. Milletimizin duygularına tercüman olan; iman, vatan ve millet kavramlarının istiklal için harmanlandığı İstiklal Marşımıza sahip çıkan, gençlerin varlığı bizlere ayrıca gurur ve güven vermektedir” dedi.

Programın çok verimli geçtiğini söyleyen öğrenciler de Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'ye ve Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a jestlerinden dolayı teşekkür ettiler.