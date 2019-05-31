Rektör Gür akademik ve idari personelle bayramlaştı

Dr. Ali Gür ve Üniversite üst yönetimi, akademik ve idari personelle bir araya gelerek bayramlaştı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, hem Kadir Gecesi olması hem de yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle iki mutluluğun bir arada yaşandığını ifade ederek,"Akademik ve idari personellerimiz ile tüm öğrencilerimizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Aynı zamanda bu gece Kadir Gecesi, bu geceye layık bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu arada tatile çıkacak olan çalışanlarımızın özellikle trafik kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Allah korusun, bayrama gidelim derken hüzünlü bir durum yaşamasın ve mutlu bir şekilde bayramlarını geçirsinler. Üniversitem adına bu bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Öğr. Gör. Fahri Çepik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu, Nuh Okumuş ile çok sayıda öğretim elamanı ve idari personel katıldı.