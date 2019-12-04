Rektör Gür, engelli öğrencilerle yemekte bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Engelli Öğrenci Birimi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle GAÜN'de öğrenim gören engelli öğrencilere öğle yemeği verildi.

GAÜN Personel Yemekhanesinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yemekte, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir engelli öğrencilerle birlikte yemek yiyerek, sohbet etti.

GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi bünyesine kayıtlı 87 engelli öğrenci Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Görme engelli öğrencilere yönelik sarı kabartma yol çalışmalarının yanı sıra, fiziksel engelli öğrencilerin erişebilirliğini sağlamak amacıyla kolaylaştırıcı hizmetler yer alıyor. Görme engelli öğrencilere kütüphanede engelsiz yaşam odasında kabartma yazı alfabesiyle ders notlarını çevirme olanaklarının yanı sıra maddi imkanı bulunmayan engelli öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yemek bursu veriliyor.