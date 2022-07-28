Rektör Hatipoğlu: "Aday öğrencileri GİBTÜ'ye bekliyoruz"

Dr. Nihat Hatipoğlu, tercih yapacak öğrencileri GİBTÜ kampüsüne davet etti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkanlarıyla Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aday öğrenciler ve veliler üniversitenin bölüm ve programları hakkında öğretim üyelerinden bilgi alarak, üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını görerek fikir edinme imkanı buluyor.

Dr. Nihat Hatipoğlu, tercih yapacak öğrencileri GİBTÜ kampüsüne davet ederek, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) olarak adayların doğru meslek seçiminde bulunması için bu yıl da öğrencilerimizin yanında olacağız. Üniversitemizin sunduğu imkanları tanıtmak ve geleceklerini şekillendirdikleri bu kritik süreçte onlara rehberlik etmek istiyoruz” dedi.

YKS'de sınav süreci geride kalırken tercih süreci de başladı. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları tercihle atacak. Dr. Nihat Hatipoğlu, tercih yapacak öğrencilere uyarılarda bulundu. Hatipoğlu, aday öğrencilere, “Akademik, bilimsel, barınma, sosyal, dijital, fiziki vb. imkanları mutlaka göz önünde bulundurarak tercihte bulunun” uyarısını yaptı.

GİBTÜ'nün eğitim anlayışı hakkında bilgiler veren Rektör Hatipoğlu, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrenmenin sadece eğitim hayatıyla sınırlı kalmadığını öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına empoze ederek, sürekli değişim ve gelişim ruhunun hem ulusal hem de evrensel boyutta sürdürülebilirlik kazanması için çabalar. Üniversitemiz kendine özgü eğitim altyapısı, yöntemleri ve içeriği ele alarak akademik faaliyetlerini planlar ve geliştirir. Bireylerin sadece kendi alanlarıyla sınırlı kalmayıp, ilgili diğer alanları da takip ederek yeni bilgi üretmesi, bilgiyi koruması, sürdürüp geliştirmesini esas alır. Tercih yaparken kendi haricinizde birçok farklı değişkenin tercihlerinizi etkilediğini göreceksiniz. Bu aşamada kendinizi mutlu edecek, kişisel olarak gelişiminizi arttıracak, size birçok alanda donanım sağlayacak tercihler yapmaya özen gösterin” şeklinde konuştu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 5 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokul 1 Enstitü ile öğrencilerini beklediğini ifade eden Hatipoğlu, aday öğrencilere, “GİBTÜ Ailesinin bir parçası olmanızı arzu ederiz. Gelişerek büyüyen üniversitemize bekleriz” diye konuştu.