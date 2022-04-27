Rektör Özaydın: "Dünyanın iyi insanlara ihtiyacı var"

Arif Özaydın, GAÜN'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve Türkiye Şampiyonlarında başarı elde eden takım ve sporcularla iftarda bir araya geldi.

GAÜN Toplumsal Duyarlık Projeleri (TDP) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinde dünyanın dört bir yanından öğrenci ağırladıklarını belirterek, yurt dışından gelen öğrencilerin Gaziantep Üniversitesinde iyi bir eğitim görerek ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi ve Gaziantep Üniversitesini en iyi şeklide temsil edeceklerine gönülden inandığını söyledi. Prof. Dr. Özaydın, “Sizle bizim geleceğimizsiniz. Dünyadaki ve batıdaki değişimleri iyi okumak gerekiyor. Dünyanın iyi insanlara ihtiyacı var. Kendinizi sürekli geliştirin, ne yüksekte ne de alçakta görün” dedi.

Başarılı sporculara ödül

Konuşmasında Türkiye şampiyonalarında spor alanında başarı elde eden öğrencileri kutlayan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Gaziantep Üniversitesi birçok alanda olduğu gibi spor alanında da önemli başarılar elde ediyor. Bundan sonraki yarışmalarda öğrencilerimizden daha fazla ödül bekliyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gençlerimizi destekliyor ve onlara güveniyoruz. Eğitim hayatlarınızda başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka Türkiye Şampiyonlarında başarı elde eden takım ve sporcularla hediye takdim etti.