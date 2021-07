Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapacağız"

Prof. Dr. Özaydın, “Spor alanında güçlü bir ekibimiz var. Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapmak istiyoruz” dedi.

İmzalanan protokolle birlikte sağlık alanı başta olmak üzere, Gaziantep FK sporcularının performans testi ve ölçümleri de Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak. İmzalanan protokolle beraber GAÜN'ün Spor Kulübü ve Gaziantep FK kardeş kulüp olmalarının yanı sıra taraflar bilimsel, kültürel, sosyal ve spor aktivitelerinde de mutabakata vardı. İmzalanan protokolden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Prof. Arif Özaydın bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü başta olmak üzere Gaziantep'e spor alanında Gaziantep Üniversitesi olarak destek vereceklerini belirtti. Spor alanında güçlü bir ekibinin olduğunu söylen RektörProf. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapmak istediklerini vurguladı. Konuşmasında Gaziantep'in ihracat şehri olduğunu belirten Prof. Dr. Özaydın, “İthalat şehri değiliz. Spor alanında da ihracat yapmak istiyoruz. Bunları da sağlam spor alt yapılarıyla yapacağız. Her alanda ithalata karşı olan bir iktisatçıyım. Gaziantep'te futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve diğer spor dallarında oyuncular yetiştirip ihraç ederek RicardoSPinto gibi sporcular yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin ise imzalanan işbirliği protokolünün önemine değinerek, "Sporu bir bütün olarak görüyoruz. Spor sağlıktan tutun performans, psikolojiden mental yapıya kadar her şeyi ilgilendiren bir alan. Gaziantep Üniversitesi olarak sadece performans ve sağlık alanında değil aynı zamanda sporcularımızın zihinsel verimini artırmak amacıyla psikiyatrik ve psikolojik eğitim desteğini de vermeyi istiyoruz. Psikolojik destek mental performansı da artırır. Pandemiden döneminde özellikle profesyonel de olsa amatör de olsa spor camiasını bir eğlenceli bir ortam haline getirmek gerekiyor. Motivasyonu sağlamak için insanları bazen olumsuzluklardan uzaklaştırmak gerekiyor" şeklinde konuştu

"Bu protokol büyük bir atılım"

Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen imzalanan protokolün Gaziantep için büyük önem taşıdığını söyleyerek, şehrin spor anlamında bütünleşeceğinin altını çizdi. Müslüm Özmen,” Eğer bir üniversiteyle bütünleşmiş futbol kulübüne sahipseniz bu çok büyük bir güç ve avantajdır. Pandemiden dolayı bu tür projelerden uzak kaldık. Bu işin ilim ile bütünleşmesi gerektiğine, gençleri kazanmak için böyle merkezlerin olması gerektiği konusunda çalışmalarımız var. Hem üniversitenin geleceği açısından hem şehrin büyük hedefleri açısından hem de bizim açımızdan çok büyük bir atılım. Elimizden gelen her katkıyı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı. "Spor kenti Gaziantep sloganımız var” diyen Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen Gaziantep'in uzun aradan sonra spor alanında çok iyi bir dönem yaşadığını belirterek şunları söyledi:“Futbolda zirveye oynayan ve örnek gösterilen bir kulübe sahibiz. Basketbol Süper Ligi'nde yine çok iyi ve playoff mücadelesi veren basketbol takımımız var. ALGBayan Futbol Takımı ile voleybola ciddi yatırım yapan Merinos ve Adam Voleybol takımlarımız var. Birçok dalda Gaziantep takımları süper ligde mücadele ediyor. Uzun süre Gaziantep'e profesyonel sporcuların gelmesi konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Şehrimize dışarıda gelen çalışanlar için spor alanı çok önemli. RicardoSPinto, Portekiz'de milli takım oyunculuğu yapmış birçok önemli kulüpte teknik direktörlük yapmış bir hocamız ve şuan bu şehirde. Gerçekleştireceğimiz projeyle gerek Ricardo ‘ya gerekse bundan sonra geleceklere de güven verecek. Spor alanındaki başarılara imzaladığımız işbirliği ciddi bir katkı sağlayacak. Sporcunun sağlığını sağlama alamazsanız sportif başarıda bekleyemezsiniz.”

Gaziantep Futbol Kulübüde RicardoSaPinto'da böylesine imkanların olduğu bir üniversitenin sadece Gaziantep için değil bölgedeki tüm takımlar için de şans olduğunu vurgulayarak, imkanlardan en iyi şekilde yararlanmak istediklerini söyledi.

Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen ve Teknik DirektörRicardoSaPinto, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ve Doç. Dr. Hacı Murat Şahin'e isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.