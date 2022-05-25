Rektör Özaydın kitap fuarında okurlarıyla buluştu

Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen Gaziantep Kitap Fuarı'nda düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Ortadoğu Fuar Merkezi Karayılan Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, günümüz insanının bilgi birikimi, geçmişe göre daha artığını belirterek, öncelikle sadece bir hususu bilmenin yetmeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Arif Özaydın, “Gelin daha sağlıklı ve verimli, daha insanca bir hayat için yaşam tarzımızı gözden geçirelim. Hasta olmamak büyük ölçüde kendi elimizdedir. İnsan vücudu hastalık için tasarlanmamıştır. Sağlıklı yaşamın icapları yerine getirildiğinde hayat bir bütün olarak daha güzel olacaktır. Sağlıklı yaşamın birinci basamağını besinler oluşturmaktadır. Hipokrat'ın tavsiyesine uyarak ‘besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun' düsturuyla, yeme içme rejimimizi yönetebilirsek hiçbir virüs ya da mikrop bedenimize zarar veremez” şeklinde konuştu.

Konuşmasında kapitalizmi de eleştiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, kapitalist ideoloji, iktisadı maddi çıkar dürtüsü temelinde sistemleştirmiş, kurgulamış ve bilimselleştirerek mekanik bir yapıya kavuşturmuştur. Kapitalist ideolojide iktisat, hayatı idame ettirme çabasının ötesine geçerek zenginleşme, servet biriktirme ve daha çok kazanma uğraşına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, konferanstan sonra imza töreninde okurlarıyla bir araya gelerek, Ketebe Yayınları'ndan çıkan “Kapitalizmin Kıskacında insan-iktisat- sağlık” kitabını imzaladı. İmza töreninde okurlarıyla sohbet eden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın kitapları hakkında bilgi vererek okumanın önemine değindi.