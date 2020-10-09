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Rektör Özaydın'a ziyaretler sürüyor

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof.

Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan da katıldı. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve ekibine başarılılar dileyerek, “Değerli Hocamızın geçmişte de üniversitemize, bölgemize ciddi şekilde katkı ve hizmetleri var. İnşallah bu tecrübesini, katkısı ve hizmetlerini rektörlük döneminde de Gaziantep Üniversitesi'ni bölgenin parlayan yıldızı haline getirecek şekilde gayret göstereceğine eminiz. Ayrıca Nizip'te çok geniş bir kampüs alanımız var. Hocamızla istişare yaptık. Orada yeni bölümlerin açılması ve mevcut bölümlerin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar olacak. Biz de ilçemiz olarak kaymakamımızla, belediyemizle kendisinin destekçisi ve yardımcısı olacağız” diye konuştu.


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

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