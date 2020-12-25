Rektör Özaydın'dan 25 Aralık kutlama mesajı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın 25 Aralık Gaziantep'in Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Özaydın, mesajında "99. yılını idrak ettiğimiz ve XX. asrın en uzun ve en etkin şehir kuşatmalarından birine sahne olan Antep Savunması, hürriyeti ölümle eş gören bir halkın topyekün bir direnişidir. Antep savunmasında bütün şehir, işgalci güçlere karşı koymuşlar, gösterdikleri eşsiz direnişle de dünyada emsaline az rastlanır bir mücadele sergilemişlerdir. Antep savunmasında 6 bin 317 şehit verildi. Binlerce kişi kahramanca savaşarak gazi oldu. Bütün olumsuzluklara rağmen, Allah aşkı için, vatan aşkı, bayrak aşkı için, bundan 100 yıl önce bu şehirde bir destan yazıldı. Anteplilerin bu büyük azim ve kararlılığı savunma esnasında Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi'likle taçlandırıldı. Eğitimde, bilimde, kültür ve sanatta geleceğe yön verirken, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak adına Gaziantep'in kurtuluşunun 99. Yılını candan kutluyorum" ifadelerini kullandı.