Rektör Özaydın'dan Ayakkabıcılar Odası'na ziyaret

Dr. Arif Özaydın ile Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarları Odasını ziyaret ederek mevcut işbirliklerini geliştirilmesi yönünde yapılacaklar ele alındı.

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi ile sanayi arasındaki bağları örmeye devam edeceklerini vurgulayarak, amaçlarının Gaziantep'te üretilen ayakkabıların marka değerini sektörle birlikte zirveye çıkarmak olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Sanayicilerimize doğrudan hitap eden, şehrimizin ve bölgemizin ihtiyacı olan ayakkabı test laboratuvarının Üniversitemizin eş finansmanı ve İpekyolu Kalkınma Ajansının mali destekleriyle kurmuş olmamızdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Ayakkabı sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Ayakkabı sektöründe Gaziantep, İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan şehirdir. En çok Kuzey Irak'a ihracat yapmaktadır. Yurt içinde ise en çok İstanbul'a daha sonra ise Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu İç Anadolu ve Ege bölgesi sıralaması ile iç piyasada yerini almıştır. İhracat anlamında katma değerli ürünlerin üretilip pazarlanamaması ülkemizin en büyük eksikliklerinden biridir. Ancak bu durum ayakkabı sektörü için geçerli değildir. İhraç edilen ayakkabıların kilogram değeri yaklaşık 9 dolar civarındadır. Markalaşma ile bu değer daha da yukarı seviyelere çekmek mümkündür. Markalaşma, marka değer oluşturma uzun vadeli ve standart kalitede sürekli üretim yapmayı gerektirmektedir. Bu anlamda sektörün özellikle hammaddeden başlayarak son ürüne kadar olan sürecin sıkı takip edilmesi gerekir. Bu süreçte analiz hizmeti oldukça önem arz etmektedir. Avrupa ve gelişmiş ülkelere ihracat yapabilmek için ürünün sahip olması gereken özellikler ancak analiz ve testlerle ortaya konulabilir” ifadelerini kullandı.

“Ayakkabı test ve analizleri akredite olarak yapılmaktadır”

Meslek yüksekokulunda ayakkabı test analizlerinin yapıldığını ifade eden Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Bozkurt, “Meslek Yüksekokulumuzda sektörün önemli bir sorunu olan ayakkabı test ve analizleri akredite olarak yapılmaktadır. Ayakkabı Test Laboratuvarı'nda; ayakkabı ve terlik sektöründe üretim, hammadde satışı yapan ve temin eden işletmelerin ihtiyaç duyduğu akredite azo boyar maddeler tayini, pH tayini, krom 6 tayini ve fitalat tayini yapılmaktadır. Laboratuvar tarafından gerçekleştirilen PAH tayini, nikel salımı, toplam kurşun tayini, toplam kadmiyum tayini ve kalaylı organik bileşikler tayini raporlarının da verilebildiği; ayrıca fiziksel testlerin altyapı çalışmalarına başlandığı ve bu hizmetin sektörlere en kısa sürede verilebilecektir. Bu ihtiyacın giderilmesinde özellikle kamuya önemli görevler düşmektedir. Meslek liseleri ve Yüksekokullarda sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda bölümlerin açılması ve sektöre eleman yetiştirilmesi gerektiğini” belirterek “Gaziantep İlinde mevcut ayakkabı sektörü bu iki alanda da şanlıdır. Özellikle Naci Topçuoğlu MYO da kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarında sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir laboratuvar bulunmakta ve sektöre hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca, yine Naci Topçuoğlu MYO da bulunan Ayakkabı İmalatı bölümünde sektöre kalifiye eleman yetiştirilmektedir” dedi.

“Yeni ayakkabı modellerinin üretilmesinin önü açıldı”

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçek zeminde ilerlemesinden mutlu olduklarını ifade ederek, “Gaziantep ayakkabı sektörü imalat, yan sanayi işletmeleri, toptan ve perakende pazarlamacılık alanlarında bin 500 firmada yaklaşık olarak 80 bin kişiyi istihdam eden bir sektör olup Gaziantep'in en büyük sektörlerinden biri. Gaziantep'te hizmete devam eden firmalar yakın geçmişe kadar babadan oğula geçen bir zanaat görünümündeyken, sektöre yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri ile bu sektörde değişim küçük çapta da olsa başlamıştır. Gaziantep'te mevcut olan işletmelerin yıllık üretim kapasitesi 300 milyon çift olup kapasite kullanım oranı ancak yüzde 40'dır. Ayakkabı sektörü emek yoğun bir sektördür, ancak son yıllardaki makineleşme ile imalatçılarımız yüzde 70 makine ve yüzde 30 insan gücü katkısı ile çalışmaktadır. Makineleşme ile ayakkabı üretim kapasitesi artmış ve işçilik maliyetleri düşmüş aynı zamanda moda ve tüketici talepleri doğrultusunda yeni ayakkabı modellerinin üretilmesinin önü açılmıştır. Ancak makineleşmedeki en önemli eksiklik kalifiye eleman yetersizliği olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.