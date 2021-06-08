Rektör Özaydın'dan Azez'e ziyaret

Dr. Arif Özaydın ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin, Azez İslami İlimler Fakültesi'nin restorasyon yapılan binasında incelemelerde bulundu.

Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar 'dan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye'de faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokullarına desteklerinin süreceğini belirtti. Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye'de ilk defa Gaziantep Üniversitesi tarafından yurt dışında açılan kampüslerde eğitimin başarıyla devam ettiğini söyledi. Ziyaret sonunda Azez İslami İlimler Fakültesi eğitim gören öğrenciler günün anısına hazırladıkları panoyu Rektör Prof. Dr. Özaydın'a takdim etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın Azez İslami İlimler Fakültesi'ndeki incelemelerden sonra Azez yerel meclisini ziyaret ederek, Azez kentinden sorumlu Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Azez Yerel Meclisi Başkanı M. Yusuf Handan ve beraberindeki heyetle fikir alışverişinde bulundu.