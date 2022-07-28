Rektör Özaydın'dan üniversite adaylarına çağrı

Dr. Arif Özaydın, GAÜN'ün güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkânları, yarım asırılık geçmişiyle bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Tercih yapacak öğrencileri GAÜN çarşısında bulunan Tanıtım Bürosu'na davet eden Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin tercih yapacakları üniversitenin akredite durumunu dikkate almaları tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Özaydın, “GAÜN'ün Yükseköğretim Kalite Kurulu incelemeleri neticesinde 2020 yılı değerlendirmesine göre 2 yıllık şartlı akredite olarak Kurumsal Akreditasyon Programına giren ilk 11 üniversite içinde yer aldıklarını ifade ederek, “Program Akreditasyonları çerçevesinde; Gıda Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümleri MÜDEK tarafından, Tıp Fakültemiz Tıp (Türkçe) bölümü TEPDAD tarafından, Eğitim Fakültemiz Türkçe Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği bölümleri EPDAD tarafından, Fen Edebiyat Fakültemiz Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri FEDEK tarafından akredite edilerek eğitim kaliteleri tescillenmiştir” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Özaydın ayrıca 2022 yılı içinde Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi akreditasyon başvurularında ön kabulleri alındığını, Yabancı Diller Yüksekokulu Pearson tarafından akredite edilerek eğitim kalitesini her geçen gün artıran yüksekokul olarak eğitimine devam ettiğini söyledi.