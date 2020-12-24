Rektör Prof. Dr. Dereli'nin 25 Aralık mesajı

Dr. Türkay Dereli, Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli mesajında, "Gazianteplilerin 99 yıl önce yapmış olduğu bağımsızlık mücadelesi tüm dünyaya örnek olmuştur. Mazlum bir halkın düşmana karşı verdiği destansı mücadele hepimizin gurur kaynağıdır. Gaziantepliler bu şanlı destanı yazmak için, halkın dörtte birini şehit verme pahasına, düşmana; ‘Dur!' demiştir. 14 yaşında küçük bir çocuk olan, ama yüreği vatan aşkı ile dolu olan Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve daha nice isimsiz kahramanın öncülüğünde, Gaziantep halkı hiçbir yerden destek ve yardım almadan, emperyalist güçlerin saldırılarına başarıyla direnmiştir. Bugün bizlere düşen; aynı ruh ile bu şehir ve vatanı bize miras bırakan atalarımıza layık bir biçimde var gücümüzle çalışmak ve çok çalışmaktır. Her türlü zorluğa rağmen vatanından canı pahasına vazgeçmeyen, göğsünü düşmana siper eden şehit ve gazilerin diyarı olan Gazi Şehir Gaziantep'te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi de, bu bilinçle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesile ile Gazi Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümünü gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gözünü kırpmadan şehadete koşan kahramanlarımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.