Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı

Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs'ın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs günü kendine inanan bir ulusun kaderi için Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attı” dedi.

“İşgal altında olan vatan toprağının bir karışının dahi düşmanın eline geçmesine tahammülü olmayan her yaştan vatandaşımız, yaşanan yokluk ve çaresizlik karşısında vücudunu siper etmekten çekinmemiştir” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti, “Bu yüce milletin canı pahasına savunduğu aziz vatan toprağımızda bağımsızlık mücadelesinin başladığı tarih olan 19 Mayıs, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından onu koruyup, yücelteceğine inandığı gençlere bayram olarak armağan edilmiştir. Büyük Önder gençliğe olan inancını şu sözlerle vurgulamıştır: ‘Sizler, yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir. SANKO Üniversitesi olarak, vatanımızın gerçek emanetçileri, geleceğimizin umudu olan gençleri yarının yetişmiş, ülkesinin adını dünyaya duyuran, başarılarıyla ülkemizin önünde yeni sayfalar açılmasını sağlayan bireyler olarak yetiştirmek hedefiyle yolumuza devam ediyoruz”

Prof. Dr. Dağlı, “Bağımsızlık uğruna canlarını vermekten çekinmeyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bağımsızlık onurunun üzerimizden eksilmemesi dileğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.