Rektör Prof. Dr. Gür öğrencilerle buluştu

Dr. Ali Gür, GAÜN içindeki çarşı kompleksinde yer alan Pusula Kitabevinde sıcak ve samimi bir ortamda düzenlenen söyleşide öğrencilerle biraraya geldi. GAÜN Anadolu Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Gür, öğrencilerin görüşlerini alarak, sorularını yanıtladı.

Söyleşide, öğrencilerin sosyal bilimler alanına olan ilgisini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Gür, “Sosyal bilimler alanında büyük fonksiyonlar üstlenmek zorundayız. Bu yüzden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden topluluklarımızla düşünce, felsefe, duyarlılık gerektiren edebiyat ve sanat alanlarında da mümkün olduğu kadar toplulukların sayısını artırmak istedim. Şuanda 86 aktif öğrenci topluluğumuz var. Ne kadar çok kulübümüz, organizasyonumuz olursa o kadar çok öğrenciye ulaşabiliriz. Bu konuda en çok önemsediğim projelerin başında ‘Toplumsal Duyarlılık Projeleri' geliyor. Öğrencilere; topluma dokunmak, duyarlı öğrenciler olarak toplumun önünde gitmek, onlara rol model olmak bunları çok önemsiyorum” diye konuştu.

Derslerinizde başarı gösterin

Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Toplumsal Duyarlılık Projelerini yaparken derslerinizde de başarılı olacaksınız ki yaptığınız işlerde duygu aynı zamanda da aktarımınız kaliteli olsun. İnsanlar size güvensinler. Çünkü bu bizim Anadolu irfan geleneğimizin bir neticesi. Derslerinde hiç başarı göstermeyen asıl alanı öğrenci olup da öğrenciliğini yapmayan kişilerin sosyal alanda çok başarılı olmaları Rektör olarak çok tasvip ettiğim bir şey değil. Annelerinize, babalarınıza öncelikli görevim, size kaliteli bir eğitim verip zamanında öğrenciliğinizi bitirtmektir” dedi.

İyi öğrenci çok yönlü olmalı

Rektör Gür, iyi bir öğrencinin toplumsal duyarlılıklara da hassasiyeti yüksek, proje, fikir üreten aynı zamanda da sanatsal aktivitelerle uğraşan çok yönlü öğrenci profili olduğunu vurgulayarak, "Son zamanlarda özellikle sosyal duyarlılık projelerinde öğrencilerimiz çok güzel işler başarıyor. Hiçbir üniversitede, 3 dilde öğrenciler tarafından çıkarılan başka bir dergi yok. Şu anda Türkiye'de ilk ve tek, bunu takdir ediyorum ve destek veriyorum. Organizasyonları yaparken veya kulüplerde aktif davranırken kendi içerinize kapanmayın. İnteraktif ve iletişim kanalları güçlü olacak. Birbirinizden besleneceksiniz ve birbirinizi tanıyacaksınız. Bireysel olarak sorumluluk alıp ürünler ve çıktılar açısından da kümülatif bir kaynak oluşturacaksınız" diye konuştu.