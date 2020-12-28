Rektör Prof. Dr. Özaydın, Suriye'yi yeniden inşa edecek bir eğitim ordusu kurmak istiyoruz

Dr. Arif Özaydın, Suriye Güvenli Bölgelerde yükseköğretim ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Ayakları yer basan projelerle Suriye'nin güvenli bölgelerinde bir kampüs mantığında eğitim ordusunu kurmak istiyoruz” dedi.

Suriye bölgesinde tüm dünyanın gözü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arif Özaydın, “Biz yabancı güçlerin bu topraklarda söz sahibi olmalarını istemiyoruz. İnanç ve kültür birlikteliğimiz sebebiyle bizler orada eğitim ordusu kurmak istiyoruz. Suriye halkının haklarını düşünerek siz içeriden biz dışarıdan orayı yeniden eğitimle inşa edeceğiz. Orada kuracağımız eğitim tesisiyle çocuklarımızın zihinlerini kodlayacağız. Zihinleri Medine merkezli değerlerle kodladığınızda o çocuklar bizim olur. Amacımız, o coğrafyayı fethetmek değil, oradaki insanlara eğitimi götürmek ve o coğrafyayı terk etmemelerini temin etmek. Çünkü çözüm, toprakları terk etmekte değil, topraklara sahip olmakta. Bu sebeple o topraklara biz gideceğiz ve çocuklarımıza eğitim imkânını temin edeceğiz“ ifadelerin kullandı.

Suriye'deki çocuklarımızı küresel dünyanın ve Batının başka üniversitelerine teslim edemeyiz diyen Prof. Dr. Özaydın, “Gaziantep Üniversitesi bir markadır. Biz girdiğimiz anda herkes bizi tercih edecektir ve o çocukları biz eğiteceğiz. Batılı değerler üzerinden Londra'dan, Paris'ten, New York'tan beslenen eğitimle oraya hâkim olamayız. Zihinleri kim kurarsa o topraklar onun olur. Medine Merkezli değerlerle eğitimi yeniden formüle edersek o çocuklar bizim olur. Dolayısıyla da o coğrafyada biz söz söylemiş oluruz” şeklinde konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi ise başta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere Türk halkına, Türkiye Hükümetine ve Türkiye Devleti'ne hem göstermiş oldukları misafirperverlikten hem de Suriye içerisinde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yükseköğretimle ilgili bölgede acilen çözülmesi gereken problemler olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi, “Biz kardeşiz. Eğer bu bölgenin inşasıyla ilgili bir başarı göstermek istiyorsak öncelikle bu problemlerin çözümüne dair planlamalar yapmamız gerekir. Gaziantep Üniversitesi'nin bölgede açmış olduğu fakülteler ve birimlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

“Siz bizim Ensar'ımız olduğunuz için bazı isteklerimiz oluyor. Bu konuda da bizi anlayacağınızı umut ederiz. Suriye içerisinde, bölgede birçok üniversite teşebbüsleri var. Bunlardan en önemlisi, en büyüğü olan Özgür Halep Üniversitesi'nin şu anda 7 bin 500 öğrencisi var. Bu konuyla ilgili öncelikle, Suriye güvenli bölgelerde yükseköğretimi kontrol altına alacak, teftiş edecek bir komisyonun kurulması gerekiyor. Özgür Halep Üniversitesi'nin konumundan dolayı, burada okuyan öğrenciler, üniversite personeller ve bu öğrencilerin yetiştirilmesinde meydana gelen problemlerle ilgili bir mekanizmanın hep birlikte ortaya koyulması gerekiyor. Bu konunun çözümüyle ilgili hem sizden hem bizim Geçici Hükümet'teki ilgili kurullardan oluşan bir komisyon oluşturularak, bölgede yeni üniversite teşebbüslerine izin verilmemesi ders verecek kişilerin diplomalarının kontrol edildikten sonra bir mekanizmanın belirlenerek görevlendirmelerin yapılması noktasında bir adım atabiliriz. Eğer eğitim başarılı olursa her şey başarılı olur. Eğitimde başarılı olursak bölgede başarılı oluruz.” GAÜN Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yanı sıra, Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi, GAÜN Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Öğr. Gör. İbrahim Halil İlgi'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Konuşmaların sonrasında, GAÜN Rektör Danışmanı İbrahim Halil İlgi tarafından Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu'nun mevcut durumları ile ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. Toplantının son bölümünde ise Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın katılımcıların görüşlerini dinledi.