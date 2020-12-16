Rektum kanseri hasta şifayı ANKA'da buldu

Gaziantep'te rektum kanseri teşhisi konulan 75 yaşındaki hasta, ANKA Hastanesi'nde kapalı yöntem gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kilo kaybı ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvuran 75 yaşındaki İsmet Yüksek'e Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde yapılan tetkik ve kolonoskopi sonucu Rektum kanseri teşhisi konuldu. İleri derecede KOAH hastası da olan Yüksek, kapalı yöntem (laparoskopik) gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yüksek, “Rektum kanseri olduğumu öğrendiğimde çok üzüldüm. Doktorum ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ancak KOAH hastası da olduğum için ameliyat olmaktan korkuyordum. Doktorum, hastane yönetimi çalışanları benimle yakından ilgilendi. Korkumun yersiz olduğunu söyledi. Onlara güvendim. Güvenimi boşa çıkarmadılar. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes gönül rahatlığıyla ANKA Hastanesi'ni tercih edebilir” dedi.

İsmet Yüksek'in kızı Gönül Yüksek ise, “Daha önce amcam da aynı hastalık nedeniyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) ameliyat ile sağlığına kavuştu. O bize referans oldu aslında. Onun tavsiyesi üzerine gönül rahatlığı ile hastaneye geldik. Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı'nın profesyonel ve samimi yaklaşımı ile kafamızdaki soru işaretleri de gitti. Doktorumuz ve hastane yönetimine yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı operasyonla ilgili şu bilgiler vererek, “Yaptığımız tetkikler sonucu hastamızın rektum kanseri olduğunu belirledik ve ameliyatı planladık. Hastamız aynı zamanda KOAH hastası olduğu için çok titiz davrandık ve ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik.4 gün sonra da sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rektum kanseri sık görülen bir kanser türü. Bu hastalık erken dönemde saptanabilirse cerrahi tedavi ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu ameliyatlar için laparoskopik yöntemler, yani kapalı ameliyat teknikleri, hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır” diye konuştu.