Ressam Erol, SANKO Sanat Galerisi'nde sergi açacak

Ressam Güler Genç Erol, tuval üzerine akrilik boya tekniğini kullanarak hazırladığı soyut figüratif tarzı eserlerinden oluşan kişisel resim sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde açacak.

Çalışmalarında kadını konu alan Erol, 7 Nisan Cuma günü açılacak 12'nci kişisel sergisinde 20 eserin yer alacağını söyledi. Resimde plastik değerleri ön planda tuttuğunu ve kompozisyonlarını leke, doku ve renk üzerine kurduğunu belirten Erol, “Çalışmalarımda en iyi bildiğim varlık olan kadını konu alıyorum. Resim sanatına yönelmek isteyen gençlere de önerim en iyi bildikleri konular üzerine yoğunlaşsınlar” dedi. Resim yeteneğinin aileden geldiğini ve çocukluktan beri resimle ilgilendiğini kaydeden Erol, “Özveriyle oluşturduğum eserlerimi SANKO Sanat Galerisi'nde Gaziantepli sanatseverler ile buluşturmak benim için büyük bir gurur” diye konuştu.

SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 7 Nisan Cuma günü saat 17.30'da açılacak sergi, 28 Nisan 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.

Güler Genç Erol, 1994 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih eğitim Fakültesi Resim Ana sanat Dalı'ndan birincilikle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi, ardından da öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Sanatçı, çocukluktan itibaren tekstil ve moda tasarımına olan ilgisine kayıtsız kalamayan ve “giyilebilir sanat” konsepti ile yola çıkarak tekstil alanında, sanatçı olan kardeşi ile kendi markalarını oluşturmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte yer alan sanatçı, akademik görevinin yanı sıra tekstil ve resim atölye çalışmalarına da devam etmektedir.