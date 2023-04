Ressam Güler Genç Erol SANKO Sanat Galerisi'nde sergi açtı

Ressam Güler Genç Erol, tuval üzerine akrilik boya tekniğini kullanarak hazırladığı soyut figüratif tarzı eserlerinden oluşan 12'nci kişisel resim sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde açtı.

Güler Genç Erol, gençlerin bilinçli ve doğru yönlendirildiği takdirde önlerinde hiçbir engel kalmayacağını belirterek, “Bu dünyanın sanata ve onu anlayan sanatseverlere ihtiyacı var” dedi.

Gençlerin sanata karşı duyarsız olmadığına dikkat çeken Erol, “Bugün baktığımızda gençleri sanata karşı güdüleyecek istek uyandıracak ortamlar kalmadı. Son dönemde yaşadığımız pandemi, doğal afetler gibi birçok faktör gençlerimizi şansız bir kuşak yapmakla birlikte kolay ulaşılabilir teknolojik çözümlere yöneltti” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığımız olayların da etkisiyle gençlerimiz fiili değil de sanal ortamlarda varlık gösteriyor” diyen Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimizin geleceğinin doğru şekillendirilmesinde ailelere büyük görevler düşüyor. Başta aileler sanatsal faaliyetlerini sürdürürse (sergi, konser, sinema vb.) zaten çocuklar onları örnek alacaktır. Bir genç hiç tanımadığı bir ortamın eksiklik ya da özlemini çekmez o nedenler küçük yaştaki çocukları sanatla tanıştırmak son derece önemlidir başta biz aileler onlara rol-model olmak zorundayız. Teknoloji doğru kullanıldığında bilindiği üzere hayatımıza inanılmaz kolaylıklar da katıyor. Sanat alanıyla ilgili örnek vermem gerekirse benim gençliğimde tez hazırladığım yıllarda küçük bir bilgiye ulaşmak için gezmediğim kitapçı, sahaf ve kütüphane kalmamıştı. Teknoloji sayesinde şu an dünyanın öteki ucundaki bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi bilinçli ve doru yönlendirebilen ebeveynler olmayı başarıp, doğru eğitim ortamı sağlayabilirsek önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır.”

“Çalışmalarımda en iyi bildiğim varlık kadını kadını konu alıyorum”

Resim yeteneğinin aileden geldiğini ve çocukluktan beri resimle ilgilendiğini kaydeden Erol, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çocukluğumdan beri sürekli sanatın içerisinde bulundum. Rahmetli amcam iyi bir portre ustasıydı. Birçok devlet büyüğünün portrelerini realist tarzda yapardı. Benim resim aşkımı fark ettiğinde Paris'ten gelen o çok değerli kuru pasta sandığını bana hediye etti. Bu benim için taç giyinme töreni gibi bir şeydi. Sonrasında ailemin birçok ferdi sanatın bir köşesine tutundu. Resimlerimde plastik değerleri ön planda tutup kompozisyonlarımı leke, doku ve renk üzerine kuruyorum. Çalışmalarımda en iyi bildiğim varlık olan kadını konu alıyorum.”

Gaziantep'in karakter ve dokusal çeşitliliği yönünden zengin bir şehir olduğuna değinen Erol, “Daha önce üç kez ziyaret etme fırsatı bulduğum bu şehirde bu sefer sadece eserlerimi sergilemek gurur verici. Eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi'ne teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammet Aliyev de farklı coğrafya ve kültürden gelen bir insan olduğunu belirterek, “Her sanatçının çalışmalarında sanat kimliğini ortaya koymasını beğeniyorum. Her eser hangi coğrafyadan ve kültürden geldiğini belli ediyor” şeklinde konuştu.

Türk sanatçıların yaptığı çalışmaları çok beğendiğini dile getiren Prof. Dr. Aliyev, şunları kaydetti:

“Her bir sanatçı kendine has yorumu ile özgürce kendini ifade etmeye çalışıyor. Güler Hocamızın da kadınlara yönelik çalışma yapması beni ayrıca sevindirdi. Sanatçı kendine has üslupla çağa uygun, çok güzel yorumlarla tuval üzerine yağlı boyayla kendini ifade etmiş. Tasarımların her birinde ayrı ayrı yorumların motiflerin olması sanatçının ufkunun ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Çok güzel çalışmalar. Meslektaşımı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.”

Sergi açılışına, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Aliyev, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, ressamlar ve sanatseverler katıldı.

Erol'un 20 eserinin yer aldığı sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 28 Nisan 2023'e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Güler Genç Erol, 1994 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih eğitim Fakültesi Resim Ana sanat Dalı'ndan birincilikle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi, ardından da öğretim görevlisi kadrosuna atandı.

Sanatçı, Çocukluktan itibaren tekstil ve moda tasarımına olan ilgisine kayıtsız kalamayan ve “giyilebilir sanat” konsepti ile yola çıkarak tekstil alanında, sanatçı olan kardeşi ile kendi markalarını oluşturmuştur.

Ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte yer alan sanatçı, akademik görevinin yanı sıra tekstil ve resim atölye çalışmalarına da devam etmektedir.