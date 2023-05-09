Ressam Kodaman'ın SANKO'da açtığı sergi devam ediyor

Akademisyen ressam Leyla Afacan Kodaman'ın 28 Nisan'da SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı 11'inci kişisel sergisi devam ediyor.

Kodaman, tuval üzerine akrilik ve yağlıboya, kağıt üzerine akrilik boya tekniği ile çalıştığını 25 eserinin sergilendiğini belirterek, “Eserlerimde renkçi ve lekeci bir anlatımla Karadeniz'in hırçın dalgaları ile dans eden ve gökyüzüne süzülen kayıklar, selvi ve kavaklar arasında sessiz yaşantılara vurgu yaptım” dedi.

Resimlerinde doğup büyüdüğü şehrin kültürel dokusunu ve coğrafyasını, gezip incelediği farklı coğrafyaların görüntülerini çarpıcı renklerle birleştirerek doğa manzaraları üzerine yaptığını hatırlatan Kodaman, “Gaziantepli sanatseverlerin ilgisinden büyük memnuniyet duydum. Sergime ev sahipliği yapan SANKO Ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 12 Mayıs Cuma gününe kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Leyla Afacan Kodaman

Leyla Afacan Kodaman, Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu.1999 yılında yüksek lisansını tamamlayarak aynı bölüme öğretim görevlisi olarak atandı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne 2004 yılında öğretim görevlisi olarak atanan sanatçı 2014 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-iş Öğretmenliği programında doktorasını tamamladı.

2022 yılında Doçent unvanı alan Leyla Afacan Kodaman, akademik ve sanat çalışmalarına Süleyman Demirel Üniversitesi'nde devam etmektedir. Sanatçı 10 kişisel sergi açmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma ve yarışmalı sergiye katılmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok özel koleksiyonda resimleri bulunan sanatçı, evli ve bir çocuk annesidir.