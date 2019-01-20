Ressam Murat Oğuz'un sergisi

Ressam Murat Oğuz'un Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı ‘Zamansız Renkler' temalı 9'uncu kişisel resim sergisi 24 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle yaptığı farklı boyutlarda 32 eserini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan Oğuz, resim sanatıyla, elektriğin olmadığı çocukluk yıllarının soğuk kış gecelerinde, annesinin kendilerine anlattığı masallardan biriyle tanıştığını söyledi.

Herkesin görebildiği biçimi değil, ötesindeki özü resmetmeye çalıştığını belirten Oğuz, “Resimlerimdeki figürler acılı ve kederlidir. Fakat aynı zamanda da coşkulu ve isyankârdır. Bazen bir çığlık, bazen sessiz bir ıstırap içindedirler. Çalışmalarıma konu edindiğim kuzgunlar, çiçekler ve portreler tarih ve zamanın ötesindedir. Mekân ve zaman belli değildir. Figürlerimde bilinçli bir deformasyon vardır ve kendi iç dünyamın imgeleridir” dedi.

SANKO Sanat galerisi'ne övgü

Bir kentte resim sanatının filizlenip yeşerebilmesi için sanatçı, galerici ve sanatsever faktörlerinin olması gerektiğine dikkat çeken Oğuz, “Galerilerin olmadığı bir yerde sanatçı başka diyarlara göç eder. Sanatçı ve sanatseveri bir araya getirip kültürel birikimin oluşmasını sağlayan galerilerdir” şeklinde konuştu.

Oğuz, “Bu anlamda Sanko Sanat Galerisi Gaziantep'te oluşan kültürel birikimin lokomotifi olmuştur. Yaptıkları ve yapacakları sanat için çok önemlidir” diye konuştu.

Murat Oğuz'un Sanko Sanat Galerisi'nde 28 Aralık 2018'de açtığı sergisi, 24 Ocak 2019 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Murat Oğuz

1975 yılında doğan sanatçı, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Anasanat Dalında öğrenim gördü. Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde çeşitli ders kitapları tasarlayarak, fotoğraf, karikatür, grafik ve illüstrasyon çalışmaları yaptı.

Şimdiye kadar yurt içinde sekiz kişisel resim sergisi açan sanatçı, ayrıca çok sayıda karma sergi ve fuarlarda yer aldı.