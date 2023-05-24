Ressam Özdemir SANKO Sanat Galerisinde sergi açacak

Ressam Emine Özdemir, SANKO Sanat Galerisi'nde 26 Mayıs Cuma günü atları konu alan “Bir At Bir Murat” temalı özgün baskı resim sergisini açacak.

Emine Özdemir, 59'uncu kişisel resim sergisinde 25 eserin yer alacağını belirterek, çalışmalarında özgün baskı tekniklerinden ağaç baskı ve linol baskı tekniğini kullandığını söyledi.

Eserlerinde atları işlediğini anlatan Özdemir, “Atları sadece bir hayvan figürü olarak görmüyorum. Duygusal canlılar olan atlar, benim için dostluğu, sevgiyi, sadakati ve birlikte koşulması gereken hayatı ifade ediyor” dedi.

Gaziantep Lisesi ve Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde 1989- 1996 yılları arasında öğretmen ve idareci olarak görev yaptığını ve bu nedenle Gaziantep'in gönlünde özel bir yeri olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

“Bu şehirde öğrenciler yetiştirdim, çok güzel dostluklar kurdum. Yıllar sonra eserlerimle dönmek beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Gençliğimi verdiğim, çok güzel yıllar geçirdiğim Gaziantep'te eserlerimi sergileyip sanatseverler ile buluşmama ev sahipliği yapacak olan SANKO Sanat Galerisi'ne şükranlarımı sunuyor, tüm sanatseverleri eserlerimi izlemeye davet ediyorum.”

Özdemir'in “Bir At Bir Murat” isimli özgün baskı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 26 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da açılacak.

Emine Özdemir

Emine Özdemir, 1957 yılında Amasya'da doğdu. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Resim öğretmenliğinden 2002 yılında emekli olan Emine Özdemir'in, resim alanında sekiz ödülü bulunuyor, pek çok eseri de sergilenmeye değer görülmüştür. Sanatçının, yurt içinin yanı sıra Bulgaristan, Brezilya, Yunanistan, Sırbistan, Tunus, Japonya, Çin, Polonya, Finlandiya, İran, Arnavutluk, Fas, Litvanya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Mısır, Lübnan, Macaristan ve daha birçok ülkede eserleri müze ve koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Sanatçı, eserlerinde ustaca ve titizlikle olgun renkler kullanarak formlarda estetik bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği üyesi olan Özdemir, Finlandiya Uluslararası Sanatçılar Birliği üyesidir. İstanbul Exlibris ve GESAM üyesi olan sanatçı, Uluslararası İzmir Özgün Baskı Teknikleri Platformu başkanlığı görevini de yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesi olan sanatçı, İzmir Güzelbahçe'de bulunan atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.