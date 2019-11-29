Ressam Turhan Ekici'nin sergisine ilgi

Ressam Turhan Ekici'nin, “Anadolu'dan Esintiler” teması ile 15 Kasım'da Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı 23'üncü kişisel sergisi, 6 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Ekici, sanatın Anadolu insanının genlerinde bulunduğunu, dağ köylerindeki kadınların yaptığı oyalara, dokuduğu halılara Avrupalıların “nasıl olur” diye hayretle baktığını söyledi.

Sanat ve ilimin değer verilmediği yerden göç edeceğini, Atatürk dönemindeki girişimlerle ülkenin bu alanda “şaha kalktığını” anlatan Ekici, “Yeniden öyle bir ruh lazım” dedi.

“Sanat sevgi demektir, sanatçı yetiştirmek de sevginin yoğunlaşmasıdır” diyen Ekici, hayatta en çok resim yapamamaktan korktuğuna vurgu yaptı.

Karikatürden portre ressamlığına kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yaptığını belirten Ekici, “Tuvalimi meydanlara kurup resim yaparak çok zaman geçirdim. Hayatın içinde yer alan unsurları ve beni resim yapmaya davet eden her şeyi resmediyorum. Ulusal resim ve afiş yarışmalarında ödüller aldım” ifadelerini kullandı.

Yurtiçi ve yurtdışında 100'den fazla grup ve karma sergiye katıldığına işaret eden Ekici, batı kültürünün etkisinde kalmamış, aslını kaybetmemiş süregelen geleneksel kültürleri resmettiğine dikkat çekti.

“Modern olana karşı değilim ama unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü ve Anadolu'daki yaşantıyı aktarmak bana ayrı bir mutluluk veriyor” diyen Ekici, “Resim, hayatımın tümü demek. Yağlıboya, akrilik ve suluboya çalışmalarım var. Ayrıca portre de çalışıyorum. Şimdiye kadar 15 binin üzerinde portre yaptım. Gençler teknoloji ve çağdaşlık hangi seviyeye gelirse gelsin, ekolojik yapıya, özüne zarar vermeden gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma bilinciyle yaşasınlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız teknolojiyi tabi ki kullanacak fakat doğanın unsurlarını, gelenek göreneklerini de unutmadan gelecek kuşaklara aktarmayı kendilerine görev bilsinler. Antalya'daki atölyemde sanat çalışmalarını sürdürüyorum. Sergimde tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya tekniğiyle yapılmış 25 eserim yer alıyor. Son çalışmalarımda ana tema olarak hep Anadolu kadınını seçtim. Özellikle Torosların göz alıcı renkleri ile bezenmiş giysileri, taktıkları başlıklarıyla zaman zaman göçebe yaşantılarıyla Anadolu kadınının yaşantısını aktarmaya çalışıyorum. Çalışmalarımın genelinde, çok farklı renk nüansları ve belki adını bile veremeyebileceğim ayrılıkta renkler, en açıktan en koyuya tonlamalar, en parlaktan en mata uzanan bir skala içermesi de zıtlıkların ve dengesizliklerin dengeye dönüştüğü sonsuzluk içermesindendir” diye konuştu.

Ekici'nin Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 6 Aralık'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Turhan Ekici

Çemişgezek'te 1953 yılında doğan Ekici, orta öğrenimini İstanbul Ortaköy Öğretmen Okulu Resim Semineri ve Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri'nde tamamladı. 1974 yılında girdiği İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü 1979'da tamamladı. Resim öğretmenliğinden emekliye ayrılan sanatçı Antalya'daki özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Resim tekniklerinin tümünü severek çalışan Ekici'nin, klasik biçimden soyut sanat anlayışına kadar ulaşan yolculuğu 50 yıldır sürmektedir. Evrende gördüğü nesnelerin, anlayabildiği oluşumları, dengelerin ve kozmik iletişimlerin gerçekliğinden devinerek kendi estetik beğenisi, heyecanları ve dinamikleri ile sentezlediği bir sanat anlayışıyla çalışmaktadır.

Eserlerini evren zenginliğinin, çeşitliliğinin ve gerçekliliğinin konsantre görüntüsünü sığdırmaya çabasıyla yorumladığından, çalışmaları genelde çok farklı renk nüansları, adlandırılamayacak ayrılıkta renkler, en açıktan en koyuya tonlamalar, en parlaktan, en mata uzanan bir skaladır. Yoğunluktan boşluğa, eğriden düze, küreselden analitik düzleme, en büyükten en küçüğe, kısacası zıtlıkların ve arabulucuların bulunduğu geniş yelpazeli bir denge endişesi taşımaktadır.

Sanatçıya göre, evren böylesine zıtlıkların ve dengesizliklerin dengeye dönüştüğü sonsuza uzanan bir yelpazedir. Resimlerini tümüyle evrenin nesnel ve soyut değerlerinden beslenen, kendisi gibi sistemleşeceğine yüreği ve beyniyle inandığı bir sanat anlayışıyla çalışan sanatçı, 1988 yılından bu yana Antalya, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 22 kişisel sergi açtı.

Antalya, Rotherdam Hollanda, Lefkoşa KKTC, Atina Yunanistan ve Bursa'da 100'den fazla grup ve karma sergilere katılan sanatçı, 1992 Antalya Valiliği Resim Yarışması- Mansiyon Ödülü, 1992 Antalya Valiliği Afiş Yarışması- Mansiyon Ödülü ve 2018 Antalya Kepez Belediyesi Resim Yarışması-İkincilik Ödülü sahibidir.