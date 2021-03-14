Ricardo Sa Pinto: “Adil bir sonuç aldık”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Denizlispor galibiyeti sonrası, "İlk yarı istediğimiz kalitede oyun koyamadık. Ama ikinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Adil bir sonuç aldık" dedi.

Süper Ligin 30. haftasında Denizlispor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Gaziantep FK'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı istedikleri futbolu oynayamadıklarını kaydeden Ricardo Sa Pinto, “İlk yarıda birkaç pozisyona girdik ama topu istediğimiz şekilde tutamadık ve istediğimiz kalitede bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık ve oyunun kontrolünü ele alarak istediğimiz oyunu oynadık. Hem kenardan hem de orta alandan rakibe zor anlar yaşattık. Tabii ki rakibin kırmızı kart görmesi ile işimiz daha da kolaylaştı. Bu şekilde adil bir sonuç aldık” dedi.