Ricardo Sa Pinto: "İyi mücadele ettik, eksik olan tek şey goldü"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün iyi mücadele ettik, eksik olan tek şey goldü" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Gaziantep FK'da maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, güçlü bir takıma karşı galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Maça iyi başladık. İlk on beş dakikada çok iyi bir pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Onu değerlendirebilseydik sonuç çok farklı olabilirdi. Sonrasında da maçın kontrolünü kaybettik. Devre arasında takıma defansif anlamda ne yapmaları gerektiğini de söyledim. Çünkü Orgill arkaya yaptığı koşularla biraz sorun oluşturdu bize. Rakibin tüm maç boyunca hata yapmamızı bekleyeceğini biliyorduk. Maçın tamamını ve özellikle ikinci yarıyı biz kontrol ettik. İkinci yarı top bizdeyken daha sakin ve daha iyi olabilirdik. Daha fazla kombinasyonlar deneyebilirdik. Bulduğumuz pozisyonları da değerlendirebilirdik. Bir çok pozisyona girdik. Özellikle Kevin ile bulduğumuz pozisyonu atmamız gerekiyordu. Bu kadar pozisyona girdiğimiz bir maçı kazanmamız gerekirdi ama olmadı. Oyuncularım kazanmayı çok istediler ve bunun için çok mücadele ettiler. Bugün tek eksik olan şey goldü. Gol atamayınca da kazanmadık" ifadelerini kullandı.