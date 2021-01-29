Ricardo Sa Pinto: "Kötü oynamadık, gelecek adına umutluyum"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kötü oynamadık, gelecek adına umutluyum" dedi. Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Sa Pinto, özellikle hücum bölgesine takviye yapacaklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan ve bir yıl sonra kendi sahasında mağlup olan Gaziantep ekibi, 35 puanda kaldı. Maçın ardından karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, mağlup oldukları ve seriyi kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Kötü oynamadık, gelecek adına umutluyum"

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Takımımız maça gayet iyi başladı. İlk beş dakikada istediğimiz gibi olmasa da sonrasında istediğimiz gibi oynamaya başladık. Maçın ilk yarısında iyi oynadık ve maçı iyi kontrol ettik. İlk başlarda topu çok tutamadık ama sonrasında pozisyon bularak daha çok top tutmaya başladık. Defansif olarak çok iyi organize olmuştuk. Rakibimizin çok iyi bireysel oyuncuları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda çok iyi kapattık. Bizim ceza sahasına gelemediler tek pozisyonları bile yoktu. İlk yarıda dört tane net fırsatımız vardı. En azından bunun bir ikisini gole çevirmemiz gerekiyordu. Onlardan birini gol atsaydık maç çok farklı yerlere giderdi. Biz ikinci yarıya iyi başlayıp bir gol bulmaya çalıştık ama golü atamadık. Onlar ikinci yarının ilk başlarında gol pozisyonlarına girdiler ve Dicko ile önemli bir fırsatı kaçırdık. Onlar ise buldukları ilk pozisyonu gole çevirdiler. Tabi ofsaytlar ofsayttır. Bunlar gol pozisyonu değildir. Bu ilk bize zarar verdi o golü hak etmemiştik aslında. Golden sonra takımımız iyi geldi ve beraberlik bulmaya çalıştık. Pozisyonlarda bulduk ama son vuruşlarımız etkili olamadı. Son 20 metrede iyi kararlar alamadık. Dicko ilerde yalnız kaldı diye Kenan'ı aldık oyuna. Farklı değişikliklerde yapıp sistemimizi değiştirdik. Ofansif oynamaya çalışırken ikinci golü yedik. Buna rağmen takım hala kazanmak istiyor ve çaba gösteriyordu. Biliyorduk onların defansın arkasında oynayacaklarına çalışmıştık. Ceza sahası dışında bunu kontrol edebildik ama içerde bunu kontrol edemedik. Oyuncularım maçı kazanmak için çok istekliydiler. Bu maçta çok güzel şeyler gördüm gelecek için umutluyum" dedi.

"Sistemi hemen değiştirmek istemedim"

Takımın oynadığı sistemi hemen değiştirmek istemediğini de söyleyen Sa Pinto, "Şu anki sisteme bu takımın alışık olduğu ve bildiği bir sistem. Ben de gelir gelmez sistemi değiştirmek istemiyorum. Tabi ki alternatif bir sistem olması gerekiyor ve bunun içinde çalışmamız gerekiyor. Bugün için de bir örnek yaşamış olduk. Sistem değişikliğinin çok zor olmadığını gördük. Bu maçta bir santrafor çıkarıp orta saha eklemek stratejik bir hamleydi. Önümüzdeki maçlarda da böyle olacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"Hücum bölgesine transfer şart"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sa Pinto, hücum bölgesine takviye yapmak istediklerini belirterek, "Yeni oyuncular bekliyoruz. Bunlar bizim için çözüm yolları olacak. Örneğin bugün atak olarak sadece Kenan vardı elimizde. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. O yüzden daha çok seçeneğimiz olması gerekiyor. Bugün olan şeylerin olmaması için daha çok seçenek olmalı" diye konuştu.