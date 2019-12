Rıdvan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İnanç, cesaret, azim ve kahramanlıkla tarihte verilmiş en şanlı mücadelelerimizden biri olan Antep Savunması, vatan toprağı için 6317 şehidimizin canını seve seve feda ettiği kutsal bir destandır” ifadesini kullandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajında, “Antep Savunması, silahsız ve cephanesiz bir şekilde 10 ay 9 gün boyunca bir taraftan düşman, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verilen onurlu bir mücadelenin adıdır. İnanç, cesaret, azim ve kahramanlıkla tarihte verilmiş en şanlı mücadelelerimizden biri olan Antep Savunması, vatan toprağı için 6317 şehidimizin canını seve seve feda ettiği kutsal bir destandır. Annesinin namusuna göz diken bir avuç gözü dönmüş caniye karşı koyduğu için alçakça süngülenen çocuk yaştaki Mehmet Kamil'in memleketi, dünyada ‘Gazi' olma onurunu yaşayan tek şehir Gaziantep'tir. Dünyanın göz bebeği, namı diğer ifadeyle Ayıntab-ı Cihan, çocuk, genç, yaşlı demeden, her yaştan kadınıyla, erkeğiyle vatan, bayrak, ezan, namus ve hürriyet uğrunda gözünü kırpmadan seve seve ölüme koşanların memleketidir. Gaziantep, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı. Ve Gazi unvanına bihakkın liyakat kesbetti' sözlerine mazhar olmuştur. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Bu günler vesilesiyle ecdadın azimle verdiği mücadelenin ruhunu yeniden hatırlamalı, onların yokluk ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği direnişe sahip çıkmalı ve genç nesillerimize bunları layıkıyla aktarmalıyız. Bu düşünceyle bugüne kadar Şehitkamil Belediyesi olarak Antep Savunması İaşe Satınalma Defteri ‘Bir Şehrin Dayanışması', Antep Savunması Hastane Defteri ‘Bir Şehrin Feryadı', Antep Savunması Askeri İaşe Defteri ‘Açlığın Günlüğü', Ayıntab Etraf-ı Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat, Telgraf, Telefon, Tamim Defteri ‘Sessizliğin Çığlığı', Antep Savunması Heyet-i Merkeziye Muharebe Defteri ‘Savunmanın Şifreleri' kitaplarının yanı sıra Barsumyan-Nazaryan Antep Şehir Planı ve 2. Abdülhamit albümlerinde Ayıntab, Rumkale ve Halfeti isimli albüm ile kentin kuzey ve güney yakalarından çekilmiş çok eski fotoğraflardan oluşan panoramik resimleri kamuoyunun takdirine sunduk. İlçe sınırlarımız içerinde yer alan okullarda Antep Savunması kahramanlıklarını anlatan ‘Antep Savunması Köşesi' oluşturduk. Antep'i Gazilikle onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları 98 yıl önce bizlere emanet eden o büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.