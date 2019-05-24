Riskli bebeklerde erken müdahale SANKO'da masaya yatırılacak

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 28 Mayıs 2019 Salı günü düzenlenecek sempozyumda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı “Neonatalog Gözüyle Riskli Bebek”, Gazi Üniversitesi Çocuk Nörolojisinden Prof. Dr. Kıvılcım Gücüyener “Riskli Bebeklerde Nörolojik Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesinden Prof. Dr. Akmer Mutlu “Riskli Bebeklerde Nöromotor Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Fzt. Sevil Üzer “Riskli Bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Gün”, Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Bülent Elbasan “Riskli Bebeklerde Erken Müdahale Yöntemleri”, SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzm. Fzt. Hatice Adıgüzel “Riskli Bebeklerde Aile Eğitimi” konularında sunumlar yapacak.

28 Mayıs 2019 Salı günü, 13.00 - 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek sempozyuma, dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında doktora eğitimleri veriliyor.