Riskli operasyon ANKA'da başarıyla gerçekleştirildi

Böbreğinde şiddetli ağrı ve idrarda kanama şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvuran hasta Hasan Deri, Sistoprostatektomi Lenf Nodu Diseksiyonu ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Suriye'de yaşamını sürdüren 66 yaşındaki Hassan Derj'in, uzun süredir idrarda kanama ve böbrek ağrısı şikayeti vardı. Tedavi olmak için birçok hastaneye gitmesine rağmen derdine derman bulamayan Derj, son çare olarak Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edilen Derj'in yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda mesanesinde tümör bulunduğu ve buna bağlı akut böbrek yetmezliği olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat için bir engelinin bulunmadığı tespit edilen Derj'e Op. Dr. Hilmi Çelik öncülüğünde Radikal Sistoprostatektomi Lenf Nodu Diseksiyonu ameliyatı gerçekleştirildi.

Başarılı geçen operasyonla ilgili Op. Dr. Hilmi Çelik, "“Hastamız bize geldiğinde genel durumu iyi değildi. Mesanesinde tümör ve buna bağlı akut böbrek yetmezliğinin bulunduğunu tespit ettik. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat için uygun olduğunu gözlemledik. Hastanemizde mesane tümöründe uyguladığımız Radikal Sistoprostatektomi yöntemiyle hastalarımızda olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Hastamız ameliyat sonrasında genel yoğun bakım desteğiyle toparlandıktan sonra medikal serviste tedavisi devam etti. Genel durumu iyi olan hastamızı şu an kontrol ve takip ile sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Babasının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Hasan Derj, “Babamı şu ana kadar birçok sağlık kuruluşuna götürdük, ancak durumunun riskli olduğunu dile getirerek müdahalede bulunmadılar. ANKA Hastanesi'ne iyi ki gelmişiz. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik bize güven verdi. Bizimle yakından ilgilenen ANKA Hastanesi yönetimine, doktorumuz ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.