Rızvanoğlu NCR Hospital'da

Dr. İbrahim Rızvanoğlu'nu güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir ortopedist olarak bilinen Rızvanoğlu, NCR International Hospital'da hasta kabulune başladı. Kadrosuna güçlü bir ismi katmanın gururunu yaşadığını belirten NCR Hospital'ın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Neccar ve Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Mehmet Cemil Neccar ile hastane idaresi ve personel, Dr. İbrahim Rızvanoğlu'na hayırlı olsun ve üstün başarı temennisinde bulundu.

1984 Şanlıurfa doğumlu olan Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamladı. 2008- 2014 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi bölümünde çalıştı ve ihtisasını tamamladı. Ardından 2014 -2015 arasında Şanlıurfa/ Siverek'te mecburi hizmetini tamamladı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Op. Dr. Rızvanoğlu'nun başta gelen uzmanlık alanları Mikro Cerrahi, Dar Damar Cerrahisi, Protez Ameliyatları, Kemik Kırıkları Tedavileri, Kırık Komplikasyonu Tedavileri, Ortopedik Multravma Tedavisi, Artroplasti, Artroskopi, Alt Ekstremite, Deformite Tedavileri, Preoperatif, postoperatif ve çocuk ortopedisidir.