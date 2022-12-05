Roketli saldırının yapıldığı Karkamış'ta öğrenci ve velilere psikolojik destek

Teröristlerin roketli saldırıda bulunduğu Gaziantep'in Karkamış ilçesinde öğrenci ve velilerine psikolojik destek veriliyor.

Suriye sınırında yer alan ve PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırısında bulunduğu Gaziantep'in Karkamış ilçesinde tır, ev ve okullarda hasar meydana gelirken, 2 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından havadan ve sınır birliklerinden yapılan atışlarla, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edilmişti. Yaşanan olayın ardından bölgede büyük endişe yaşayan öğrenci ve veliler için psikososyal destek programı başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda uzmanlar ailelere, psikolojik destek veriyor. Haftanın 3 günü velilere süreçte çocukların davranışları ile ilgili bilgiler vererek, yapılması gerekenleri anlatan uzmanlar, haftanın 2 günü ise öğrencilere psikolojik destek verecek