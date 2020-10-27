Romanya'daki dağ koşusunda derece sevinci

Gaziantep Büyükşehir Belediye sporcusu Bilal Bayramoğlu, Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gösterdiği performansla göz doldurdu, 3'üncülük kürsüsüne yerleşerek madalya aldı.

“Spor Dostu Kent” kimliğinden hareketle gençleri sportif aktivitelere teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3'üncü sıraya oturarak derece alan sporcusu Bilal Bayramoğlu'yla önemli bir başarıya imza attı. Koşuda 8 şampiyonluk unvanının dördünü kazanan Türkiye Atletizm Milli Takımı madalya sıralamasında ilk sırayı aldı. Ev sahibi Romanya üç şampiyonluk elde ederken Bulgaristan da bir branşta zirveye çıktı. Türkiye, toplamda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile madalya sıralamasında 1'inciliği bu yıl da bırakmadı.

Büyük erkekler yarışında Abdullah Çakır, parkuru 59:07 ile tamamlarken, Rumen Ionut Zinca'nın 1 dakika 28 dakika önünde finişe ilk sırada ulaştı. Bu yarışta Ramazan Karagöz 7'nci, Rıdvan Taş da 9'uncu olurken, 19 puan toplayan Türkiye, takım halinde 2'nci sırayı aldı. U20 erkeklerde ilk üç sıra milli atletlerin olurken, Mehmet Vefa Aydemir altın, Ramazan Yorulmaz gümüş, Bilal Bayramoğlu da bronz madalya aldı. U20 erkek takımı da 1'inci olarak kürsüye çıktı. Büyük kadınlar yarışında Bahar Atalay dördüncü olurken, Jale Başak yedinci, Dilan Atak da 13'üncü sırada finiş gördü. Takım sıralamasında Türkiye, Romanya'nın ardından ikinci sırayı elde etti.

Başarılarına hem ulusal hem de uluslararası arenada bir yenisini daha ekleyen Bilal Bayramoğlu, Gaziantep'te spora olan ilginin giderek artığını hatırlatarak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür etti.