Romatizmal hastalıklarda beslenmeye dikkat

Dr. Bünyamin Kısacık, Romatizmal hastalıklarda beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Romatizmal hastalıklar hakkında açıklamalarda bulunan Kısacak, bu hastalıkların bir çoğunun kronik hastalık olduğunu, bu tür hastalıklarda yaşam stilindeki değişiklikler ve beslenmenin büyük önem taşıdığını aktardı. Dr. Bünyamin Kısacık, “Hastalarda tavsiyelerde bulunurken mutlak surette her hasta için özel tavsiyelerde bulunuyoruz. Örneğin kilolu olan bir hasta için öncelikli olarak fazla kiloluların yol açacağı eklem hasarını engelleme adına zayıflamasını öneriyoruz.

Hastalarımız için çoğunlukla vücuttaki iltihabın azalmasına katkıda bulunacak diyet önerilerinde bulunuyoruz. Bunun ilk sırasında omega-3 bulunmaktadır. Omega-3 daha çok yüksek değerlerde iltihap giderici özellik taşımaktadır. Genellikle soğuk deniz balıklarında yüksek miktarda omega-3 bulunmaktadır. Balık romatizma hastalarının diyetlerinde bol miktarda bulunmalıdır. Ayrıca omega-3 içeren ilaçların da aralıklı olarak kullanılması faydalı olabilir" dedi.

Bu hastalıklar için selenyumun da önemli olduğunu vurgulayan Kısacık, "Selenyum iltihabı bastırıcı özelliği olan bir mineraldir. Selenyum doğal olarak toprakta bulunan bir mineraldir. Ayrıca ceviz, et, balık, deniz ürünleri ve soğan da selenyum içeren gıdalardır. Bunun dışında selenyum takviyesi bazı hastalara önerilebilir. Son yıllarda epey popüler olan curcumin bir diğer iltihab giderici özelliği olan mineraldir. Zerdeçalın kökü olan curcumin vücudun direncini arttırdığı gibi iltihap düşürücü özelliğe de sahiptir" ifadelerini kullandı.

Tüketilen bazı ürünlerin iltihap arttırıcı olduğunu anımsatan Kısacık, "Tükettiğimiz bazı ürünler ise tam tersine iltihabı arttırarak hastalıkların şiddetlenmesine katkı sağlar. Özellikle kızartma ile hazırlanan yiyecekler buna en iyi örnektir. Kızartmanın her türlüsünden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir. Ayrıca mısır ve patates gibi GDO'lu ürünlerin de iltihabı arttırdığını biliyoruz. Ayrı bir parantez açılması gereken bir diğer ürün ise şeker. Şeker ve şeker içeren tüm gıdalar benzer özellikler içermektedir. Çok iyi biliyoruz ki şeker yerine kullanılan mısırdan elde edilen glikoz şurubu sağlığımızı tehdit eden en önemli gıda içeriklerindendir. Şüphesiz ki tüketilmemesi gereken ürünlerin başında sigara yer almaktadır. Sigara vücutta gerek direkt gerekse endirekt olarak iltihap oranında artışa neden olmaktadır. Sonuç olarak sağlıklı yaşamak bir bütündür. Bu bütünün parçalarında spor, düzenli ve dengeli beslenme sigara gibi alışkanlıklardan uzak durma yer almaktadır. Her zaman söylediğim gibi gıdalar bizi esir almasın, biz kendimize gereken gıdaları kontrollü bir şekilde tüketelim” diye konuştu.