Romatoloji Uzmanı Gök Medical Park Gaziantep'te

Dr. Edip Gökalp Gök, Medical Park Gaziantep Hastanesi Hasta Kabulüne başlamıştır.

Ramatoloji Uzmanı Dr. Edip Gök, Medikal Park Hastanesi uzman hekim kadrosuna katıldı. Hasta kabulune başlayan Gök, ilgi alanı olan Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Psöriatik Artrit (Sedef Romatizması), Bağ Doku Hastalıkları ( Lupus, skleroderma, Sjögren ), Behçet Hastalığı, Vaskülitler ( Takayasu Arteriti, Anca İlişkili Vaskülitler, PAN ) ve Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) bölgeye hizmet verecek.

1982 yılında Kırşehir'de doğan Uzm. Dr. Edip Gökalp Gök 2006 yılında Uludağ Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi eğitimini tamamladı. 2014 yılında, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını gerçekleştirdi. Uzm. Dr. Gökalp yan dal uzmanlığı olan Romatoloji branşını ise 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı'nda başarılı bir şekilde tamamladı. Türkiye'nin birçok şehrinde görev alan Dr. Edip Gökalp Gök ilk olarak 2007 yılında Yozgat Merkez Musabeyli Sağlık Ocağı'nda hekim olarak görev yaptı. 2010 ve 2013 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Araştırma görevlisi olarak, 2013 ile 2014 yıllarında Van Erciş Devlet Hastanesi uzman hekimlik, 2014 ile 2018 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak, 2018 yılından günümüze kadar ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Uzman hekim olarak çalıştı.

Uzm. Dr. Edip Gökalp Gök, bir çok kursa gitmiş ve bir çok sertifikanın da sahibi olmuştur. EULAR (Avrupa Romatoloji Derneği) Onaylı ve Sertifikalı Temel Ultrasonografı Kursu, EULAR (Avrupa Romatoloji Derneği) Onaylı ve Sertifikalı İntermediate Ultrasonografi Kursu, EULAR (Avrupa Romatoloji Derneği) Onaylı ve Sertifikalı Kapillereskopi Kursu, Türk Romatoloji Derneği Onaylı SMART Sakroiliak MR Kursu, Wienna General Hospital Rheumatology Clinic Rheumatology Diseases Course bunlardan bazıları olarak sıralanmaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi Dr. Edip Gökalp Gök Türk Romatoloji Derneği, Akdeniz Romatoloji İmmünoloji Derneği, EULAR ( Avrupa Romatoloji Derneği) üyesidir.