RTÜK 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 11. kez düzenlenen "Gelecekle İletişim Çalıştayı" Gaziantep'te "Kurtuluş Mücadelelerinde Medyanın Rolü” ana temasıyla başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından organize edilen "11. Gelecekle İletişim Çalıştayı" Hasan Kalyoncu Üniversitesinde başladı. Çalıştay öncesi öğrenciler tarafından yapılan eserlerden oluşan tasarım sergisinin açılışı yapılırken daha sonrasında ise programın çalıştay kısmına geçildi. Çalıştayı 27 Nisan'a kadar Gaziantep ve Şanlıurfa'da devam edecek. Çalıştayda “Kurtuluş Mücadelelerinde Medyanın Rolü” ana teması işlenecek.

Saygı duruş ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

"Bu çalıştay kurumumuzun dünyaya açılan penceresi"

Programda açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'muzun 25. kuruluş yılını kutluyoruz. Görsel ve işitsel medyayı düzenleyen ve denetleyen otorite olarak çeyrek asra yaklaştığımız bu dönemde kurulumuzun dünyaya açılan pencerelerinden biri olan Gelecekle İletişim Çalıştayı'mızın bir yenisinin daha mutluluğu içerisindeyiz. 2009 yılından bu yana Radyo ve Televizyon Üst Kurulu eş güdümünde ve çatısı altında coğrafyamıza mensup dost ve kardeş ülkelerden Türkiye'mize gelip, iletişim alanında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerin etkin katılımıyla bu çalıştayı düzenliyoruz. Gelecek iletişim alanındaki rollerimiz ve etkinliklerimizle şekillenmekte. Bu noktada bu çalıştayımızı çok anlamlı bulduğumu belirtmek istiyorum. Bu çalıştayla gönül coğrafyamıza mensup kardeşlerimizle kaynaşıyor, ülkelerimizin tezlerini birbirimize daha iyi aktarıyor ve tek vücut oluyoruz" dedi.

"Böyle bir çalıştay için Gaziantep doğru yer"

“Kurtuluş Mücadelelerinde Medyanın Rolü” temasına değinen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Böyle bir çalıştay için Gaziantep gibi bir şehrin seçilmesi gerçekten isabetli bir karar olmuş bence. Çünkü Gaziantep milli mücadelede, milli mücadelenin başlangıcında 6 bin 317 şehit veren bir şehir. O yüzden Gaziantep, gazilik unvanını iliklerine kadar hak eden bir şehir. İletişim araçları her dönemde, milli mücadelelerde, kalkışmalarda, ihanetlerde top kadar, tüfek kadar, silah kadar önemli bir araçtır. O yüzden milli mücadele ile iletişim araçlarını bir araya getirmek çok isabetli. İnşallah bu çalıştay sonucunda geleceğimize bakarak bundan sonraki süreçlerde ve savunma politikalarında kullanılacak iletişim araçları da değerlendirilmiş olur" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın ev sahipliğini yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise "RTÜK himayelerinde ve üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çalıştayın bizlere yeni bir şuurla yeni bir gelecek için bilinçlenme noktasında çok şey katacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştayın panel kısmına geçilirken, 15 ülkeden çalıştaya katılan 45 öğrenci tarafından çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

Çalıştaya RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, RTÜK üyeleri, diğer protokol üyeleri, akademisyenler ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.