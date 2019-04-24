RTÜK çalıştayına katılacak öğrencilerden Gaziantep turu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Şanlıurfa'da yapılacak olan "Gelecekle İletişim Çalıştayı"na katılan öğrenciler için Gaziantep turu düzenlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Gelecekle İletişim Çalıştayı için Gaziantep'e gelen 45 öğrenci kentin tarihi sokaklarını gezerek şehir turu yaptı. Gaziantep gezilerine kentte yapımı tamamlanma aşamasında olan 25 Aralık Panaroma Müzesi'ni gezerek başlayan öğrenciler daha sonra ise Gaziantep Kalesi'ni, Bakırcılar Çarşısı'nı, Tarihi Gümrük Hanı'nı, tarihi camileri, tarihi sokakları, kastelleri ve diğer müzeleri gezdi. Gaziantep'teki tarihi kültür yoluna hayran ve kentin dokusunu çok beğenen öğrenciler gezdikleri noktalarda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Geziye katılan öğrenciler çalıştay için geldikleri Gaziantep'i çok beğendiklerini söyledi.

Gruptaki öğrencilerden Afganistanlı Ferit, "Kayseri Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyorum. RTÜK tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Gelecekle İletişim Çalıştayı için buraya geldik. Gaziantep ve Şanlıurfa'daki düzenlenecek bu çalıştay için önce Gaziantep'e geldik. İlk defa geliyorum buraya. Buraları gördüğümüz ve gezdiğimiz için çok mutluyuz. O yüzden bu programı yapan RTÜK'e çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Türkmenistanlı Maysa Deryayeva, "11. Gelecekle İletişim Çalıştayı'na ilk kez katılıyorum. Burada konu olarak İstiklal Harbi'nde PTT'nin rolünü sunacağım. Gaziantep'e de ilk defa geliyorum ama buranın tarihi bir kent olduğunu biliyordum. Böyle tarih kokan bir şehirde olduğum için çok mutluyum. Bu programı yaptığı için RTÜK'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı Marina Mussa ise "Bugün biz RTÜK'ün düzenlemiş olduğu iletişim çalıştayı için buradayız. Ben de bu çalıştayda kitle iletişim araçlarının milli mücadeledeki rolünü sunacağım. Gaziantep'te de çok farklı bir şehir. Burada sanki modern bir dünyadan geçmişe dönmüş gibi olduk. Burada okuduğumuz hikayeleri ve sunacağımız konuları gerçekten hissettik" şeklinde konuştu.

Sunbula Metarova isimli öğrenci ise Tacikistan Pamir'den geldiğini dile getirerek, "Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyim. Bu çalıştaya ilk kez katılacağım. Bu çalıştayda Şanlıurfa'nın kurtuluşu ve 12'ler konusunu sunacağım. Bu nedenle Gaziantep'teyim. Gaziantep gerçekten çok güzel bir şehir. Tarihi bir dokuya sahip. O yüzden çok beğendim. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'teki tarihi noktaların hepsini tek tek gezen öğrenciler, kent savunmasının önemli kahramanlarından Karayılan'ın mezarında dua okumayı da ihmal etmedi.