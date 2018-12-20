Ruhatsız silah satışı yapan bayiye operasyon

Gaziantep'te ihbar üzerine polis, ruhsatsız bir av bayine operasyon düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ruhsatsız olduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri baskında av bayinin sahibi A.M. ve kardeşi H.M.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan çevirme bilye atar tabanca, 1 adet namlu kısmı sonradan açılmış tabanca gövdesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet değişik çapta dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslara 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemler yapıldı.