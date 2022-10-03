Rumkale fotoğrafçılar maratonu sonuçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazikültür'ün, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde Rumkale ve Fırat'ın eşsiz güzelliğini tanıtmak için düzenlediği, 9-11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Rumkale Fotoğrafçılar Maratonu'nda dereceye girenler açıklandı.

Fırat'ın incisi Rumkale'nin Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen fotoğrafçıların kareleriyle geniş kitlelere ulaşmasının amaçlandığı foto maratonda: “Rumkale” kompozisyonlu fotoğrafıyla Aydın'dan maratona katılan Yılmaz Topçu birinci olurken; “Huzur” adlı fotoğrafıyla Kahramanmaraş'tan Mahmut Karaca ikinci, “Gece Rumkale” adındaki fotoğrafıyla Gaziantep'ten Ömer Açar ise üçüncü oldu. İzzet Aran “Balıkçı Teknesi” ve Ahmet Aslan “Rumkale'de Gece” adlı fotoğrafları ile mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. 20 fotoğraf ise jüri tarafından sergilenmeye değer görüldü. Jüri oylaması sonrası birincilik kürsüsüne yerleşen yarışmacıya 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncü isme ise 4 bin lira para ödülü verildi.

Yarışmasının seçici kurulunda ise EFİAP/B unvanlı Mersin Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yenmez, EFİAP unvanlı Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği üyesi Ayhan Şenbayrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Evi Fotoğraf Sanatçısı Mahmut Ormancıoğlu ve GAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yelken gibi tecrübeli isimler yer aldı.