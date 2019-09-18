Rumkale, Su Sporları Festivali'ne hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali öncesi, bölge incelendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan başkanlığındaki teknik ekip, Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı, yakından gördü.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla; Fırat nehriyle Merzimen çayının birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanan Dünya'nın görmek için can attığı Rumkale, Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getirilecek. Açık su yüzme yarışları, dragon bot yarışları, kano yarışları ve gösterilerle renklenecek olan kentin yeni turizm yüzü Rumkale, ekim ayında Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'yle tarihi günlerinden birini daha yaşayacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne sayılı günler kala, Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi çerçevesinde, bölgede yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını hızlandıran büyükşehir, kaldırım ve yol çalışmalarına ivme kazandırdı.

Teknik ekipten Rumkale'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bölgede yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, bölgeyi Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getireceklerini söyledi.

Rumkale hakkında

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale, Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i Zerrin (Altın Kale) ve Rumkale gibi birçok isimle adlandırıldı. Kale, Nizip-Birecik Barajı gölünün oluşmasıyla doğmuş bir yarımadada konuşlandı. Hz. İsa'nın havarilerinden Johannes (Yuhanna)‘in Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak kayadan oyma bir odada incilin nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1279 da kaleyi kuşatan Memluklular bu aşamada kaleyi zapt edemedi. Ancak Memluklu sultanı Melik el-Eşref 1292 de Rumkale'yi tekrar kuşatarak, Rumkale'nin fethi gerçekleşti. Sultanın emriyle Suriye naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilen Rumkale, Kal'at el Müslimin adını aldı. Daha sonraları Kale-i Zerrin (Altın Kale) olarak adlandırıldı. Rumkale Memluklular zamanında yeniden uç kalesi olarak kullanılmışsa da, eski parlak dönemini bir daha yaşayamadı. 1516 da Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep Eyaleti'nin Birecik Sancağı'na bağlı bir kaza haline getirildi. 17'nci yüzyılda Evliya Çelebi, Rumkale'nin bir tepe üstünde sağlam bir kale olduğunu, dışarıda camii, hanı, hamamı ve küçük bir çarşısı bulunduğunu belirtir. Katip Çelebi de burasının bahçe ve meyvelerinin bolluğunu vurguladı. Rumkale; üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa ve insan harikası bir yer olarak tanımlanır.