İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rumkale'de Su Sporları Festivali Başlıyor

Gaziantep’te su sporlarının yapıldığını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, genç sporcuların önünü açmak için bu yıl 3’cüsü düzenlenen ‘Rumkale Su Sporlar Festivali’ 12 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

Gaziantep'te su sporlarının yapıldığını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, genç sporcuların önünü açmak için bu yıl 3'cüsü düzenlenen ‘Rumkale Su Sporlar Festivali' 12 Ekim Cumartesi günü başlıyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Rumkale'de 2 gün sürecek olan festivalde; kadın ve erkekler 12 kategoride yarışacak. Açıksu yüzme yarışları, kano yarışları ile dragon bot yarışlarının yapılacağı festivalde, konaklama ve şehir içi transferler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Konaklama ve transfer bilgileri kesin kayıt onayından sonra telefonlara sms yolu ile bildirilecek. İlk yıl Rumkale Su Sporları Festivali'nde Milli Dalgıç Şahika Ercümen'i getirdiklerini ve Rumkale'de 40 metre derinliğe daldığını anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu yılda düzenleyeceğimiz su sporları festivalimizle yine ses getireceğiz. İnşallah süreç içerisinde uluslararası su sporlarına da ev sahipliği yaparız. Bu bölgenin turizme kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yürütmüş olduğumuz bu çalışma bizim çocuklarımızı, torunlarımızı etkileyecek. Buradan aldığımız enerji ve güçle Rumkale'yi geleceğe taşıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir Gaziantep, daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.


Şahin, Rumkale'yi ulusal alanda turizme kazandıracaklarını ve su sporları festivalini de bir gelenek haline getireceklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.